La mise à jour 10.0.0 du système Nintendo Switch est maintenant en ligne

Le firmware de la Nintendo Switch a fait aujourd’hui un grand bond de la version 9.2.0 à la version 10.0.0. Cette nouvelle mise à jour, qui est maintenant en ligne, comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités.

La particularité est probablement la nouvelle option pour transférer des données logicielles entre la mémoire système et la carte SD (et vice versa). En plus de cela, les utilisateurs peuvent désormais remapper les boutons de contrôleur de vos contrôleurs Switch. En dehors de cela, il y a aussi une nouvelle fonctionnalité de signet qui a été ajoutée aux nouvelles, une nouvelle section ajoutée aux “Paramètres utilisateur” et une sélection de six nouveaux Animal Crossing: New Horizons Icônes.

Enfin, les améliorations générales de la stabilité du système améliorent l’expérience utilisateur. Voir les notes de patch complètes ci-dessous:

Ver. 10.0.0 (publié le 13 avril 2020)

Ajout d’une fonctionnalité de signet aux actualités.

Cette fonctionnalité vous permet de mettre en signet vos nouvelles préférées.

Un maximum de 300 nouvelles peuvent être mises en signet.

Une connexion Internet est requise pour afficher les actualités marquées d’un signet.

Les nouvelles qui ne sont plus disponibles ne peuvent pas être consultées, même si elles ont été mises en signet.

Ajout d’une option pour transférer des données logicielles entre la mémoire système et une carte SD.

Les utilisateurs peuvent désormais transférer des logiciels téléchargeables, mettre à jour les données et les DLC de la mémoire système vers une carte SD (et vice versa).

Notez que les données de sauvegarde et certaines données de mise à jour ne peuvent pas être transférées sur une carte SD.

Ajout d’une option pour remapper les boutons du contrôleur.

Les configurations des touches et des boutons analogiques peuvent désormais être modifiées pour chaque contrôleur couplé.

Les configurations personnalisées peuvent être enregistrées en tant que favoris dans Paramètres système> Contrôleurs et capteurs.

Les configurations personnalisées sont stockées sur la console Nintendo Switch.

Les configurations peuvent être personnalisées pour les contrôleurs suivants: Joy-Con (L), Joy-Con (R), Nintendo Switch Pro Controller. Les configurations des boutons peuvent également être personnalisées sur la console Nintendo Switch Lite.

Cette fonction n’est pas disponible pour les autres contrôleurs.

Sur chaque système, jusqu’à cinq configurations personnalisées préférées peuvent être enregistrées pour Joy-Con (L), cinq pour Joy-Con (R), cinq pour Nintendo Switch Pro Controller. Cinq configurations peuvent également être enregistrées comme favoris pour Nintendo Switch Lite.

Ajout d’une nouvelle section dans les paramètres utilisateur pour les paramètres d’activité de lecture.

Les options pour “Afficher l’activité de lecture sur:” et “Supprimer l’activité de lecture” ont été déplacées des paramètres d’amis vers les nouveaux paramètres d’activité de lecture.

Ajout de nouvelles sélections à la gamme d’icônes de profil utilisateur.

Choisissez parmi 6 nouvelles icônes du jeu Animal Crossing: New Horizons pour votre utilisateur.

Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Pour effectuer manuellement une mise à jour du système, ouvrez le menu des paramètres système, sélectionnez «Système», puis sélectionnez la mise à jour.

Pour effectuer manuellement une mise à jour du système, ouvrez le menu des paramètres système, sélectionnez «Système», puis sélectionnez la mise à jour.



