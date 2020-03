La mise à jour 2.0.0 est maintenant disponible

Visite de Mario Kart Il s’agit du jeu pour appareil mobile de cette sous-saga de course de longue durée du plombier polyvalent le plus célèbre de l’histoire des jeux vidéo. Ainsi, il a été annoncé récemment que le mode multijoueur en temps réel arriverait le 9 mars 2020 et, afin de se préparer à ces changements majeurs qui vous attendent, l’application a été mise à jour au nouvelle mise à jour 2.0.0. Attentif aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails de cette nouvelle version qui nous permettra de faire mordre la poussière à nos amis et rivaux!

Mario Kart Tour a déjà publié sa nouvelle mise à jour 2.0.0 pour se préparer au mode multijoueur en temps réel

La nouvelle version 2.0.0 de Mario Kart Tour est maintenant disponible pour les appareils compatibles Android et ceux dont le système d’exploitation est iOS, et ce sont les changements et développements qui ont été ajoutés:

La fonction est ajoutée pour rivaliser avec des joueurs du monde entier. Cependant, ce service ne commencera que le 9 mars 2020. La possibilité de déplacer librement la caméra dans les couloirs pendant la conduite automatique est ajoutée. Nous pouvons les voir en action sous différents angles! Des ajustements et des améliorations ont été apportés pour corriger certaines des erreurs et des problèmes présents dans les versions précédentes de l’application.Cette mise à jour sera obligatoire à partir du 9 mars 2020 si nous voulons continuer à jouer titre de course, nous avons donc quelques jours pour faire de la place et cela nous convient dans nos appareils mobiles.

