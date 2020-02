La mise à jour 6.2 de PUBG permettra la lecture croisée sur PS4 et Xbox One

Les champs de bataille de PlayerUnknown (PUBG) ont récemment publié le patch 6.2 sur PC, ajoutant un mode match à mort par équipe au jeu. La mise à jour fera bientôt son chemin vers les versions PlayStation 4 et Xbox One du jeu et est maintenant disponible sur le serveur de test public.

Au-delà de tout le reste inclus dans le patch, cette mise à jour permettra enfin aux joueurs de faire des fêtes multi-plateformes, ce qui signifie que les joueurs PlayStation 4 et Xbox One peuvent faire la fête avant le début d’un match.

Bien que le jeu croisé soit disponible depuis un certain temps maintenant, il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité, et il sera beaucoup plus facile pour les joueurs de faire équipe avec leurs amis sur d’autres systèmes. Auparavant, un match PUBG pouvait être rempli avec des joueurs de l’une ou l’autre console, mais les parties ne pouvaient être formées que par des joueurs sur la même console; à partir de 6.2, cette restriction ne sera plus en place.

Lecteurs console: la mise à jour 6.2 est désormais disponible sur le PTS!

Venez tester Cross Party Play, qui permet aux joueurs Xbox et PS4 de faire la fête ensemble!

Match à mort par équipe, équilibre de la grenade, modifications du butin de Karakin, et plus encore sont également disponibles pour les tests. https://t.co/uSxzFfDESD

Cela signifie que le jeu, qui était autrefois une console Xbox One exclusive, permettra désormais aux joueurs PS4 et Xbox One de jouer ensemble plus facilement que jamais.

PUBG est actuellement disponible via Xbox Game Pass, qui coûte 10 $ par mois. Vous pouvez actuellement obtenir Xbox Game Pass Ultimate pour 1 $ pour votre premier mois et 15 $ par mois par la suite – Ultimate comprend Game Pass pour console et PC ainsi que Xbox Live Gold. Vous pouvez acheter PUBG pour 30 $ sur PS4.

La saison 6 de PUBG est actuellement en cours et une nouvelle carte, Karakin, a récemment été ajoutée au jeu de tir populaire Battle Royale.

En cours de lecture: PUBG annonce Crossplay | Gamescom 2019

