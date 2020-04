La mise à jour améliorera les performances de Panzer Dragoon: Remake on Switch

L’annonce de Panzer Dragoon: Remake pour la Nintendo Switch en a pris beaucoup par surprise. Après des années d’absence, la franchise SEGA est revenue, mais n’a pas satisfait tout le monde en raison de certains problèmes et lacunes dans le remake.

Heureusement, Forever Entertainment, le studio en charge du titre, travaille déjà sur diverses améliorations qui viendront avec une mise à jour majeure. Benjamin Anseaume, coproducteur du jeu, a révélé certains des add-ons en cours de réalisation.

Achetez Nintendo Switch Lite sur Amazon:

Panzer Dragoon: Remake recevra de nombreuses améliorations sur Switch

Anseaume a révélé que la mise à jour 1.3 est déjà entre les mains de Nintendo, qui valide tout son contenu. La mise à jour sera sans aucun doute bien reçue, car elle permettra 60 images par seconde dans le remake.

D’autre part, HD Rumble sera activé, les commandes de mouvement, le décalage d’entrée seront réduits et l’épisode 0 du titre sera ajouté. Le créateur a confirmé que divers effets sonores seront améliorés, il y aura plus d’options de jeu et d’astuces à activer.

Si ce qui précède ne suffisait pas, sachez que la mise à jour donnera une meilleure apparence à l’animation du dragon, les options du jeu seront activées depuis le menu pause et le menu secret Pandora Box sera accessible une fois le jeu terminé au moins une fois, quel que soit le niveau de difficulté.

Pour rendre l’expérience de jeu plus accessible, un système de visée sera activé pour réparer automatiquement les ennemis. De plus, la langue du jeu sera ajustée à celle de la console.

La mise à jour n’a pas encore de date de sortie et pourrait prendre un certain temps à arriver en raison de la pandémie. On ne sait pas si la mise à jour sera déjà incluse dans les copies physiques du remake.

Au cas où vous l’auriez manqué: Panzer Dragoon: Remake ne sera pas exclusif à Switch

Panzer Dragoon: Remake est actuellement disponible sur Nintendo Switch. Recherchez plus de nouvelles sur le titre sur ce lien.

.