La mise à jour coopérative de Killer Queen Black à 8 joueurs est maintenant disponible

Liquid Bit et BumbleBear Games ont publié une nouvelle mise à jour de la version 1.60 pour Killer Queen Black sur Nintendo Switch.

La mise à jour introduit la coopération locale à huit joueurs, la sélection de régions, le mode streamer, etc.

Bande-annonce et détails ci-dessous:

Killer Queen Black, le jeu de plateforme d’action stratégique à huit joueurs de Liquid Bit et BumbleBear Games, facilite la participation à la bataille avec de nouvelles fonctionnalités très demandées qui font leurs débuts aujourd’hui.

La base de joueurs de Killer Queen Black se renforce de jour en jour. Liquid Bit a entendu leurs commentaires: une coopération locale à huit joueurs sur une seule machine, Switch ou PC, est désormais disponible via la dernière mise à jour, Hydra (patch 1.60). Aucune connexion Internet ou compte Nintendo Switch Online n’est requis; écraser amis et ennemis tout en frottant les coudes sur le canapé.

En plus de la mise à jour du jeu local très demandée, de nouvelles fonctionnalités telles que les régions sélectionnables sur Nintendo Switch sont disponibles. Découvrez l’ensemble complet des fonctionnalités du patch Hydra:

Prise en charge locale à huit joueurs pour PC et console

Sélection de la région sur Switch

Les matchs personnalisés (en ligne) et locaux peuvent être lancés par un seul joueur

Les robots peuvent remplir des correspondances locales et personnalisées

Les équipes dans les matchs locaux et personnalisés peuvent désormais être mélangées automatiquement

Mode Streamer: choisissez les noms à afficher dans le jeu et dans les menus

Les pools de cartes sont désormais orientés vers plus de variété et moins de répétitions

Diverses corrections de bugs et améliorations de l’interface utilisateur

Pour les propriétaires de cybercafés et d’arcade souhaitant pénétrer la scène Killer Queen Black, une nouvelle version commerciale est disponible sur Steam. Pour plus d’informations sur cette version, veuillez visiter la page Steam Cafe de la version commerciale. C’est loin d’être la fin des plans de Liquid Bit pour Killer Queen Black: consultez la feuille de route pour voir ce que l’équipe rêve.

“Notre communauté a été derrière nous tout au long du processus et nous sommes heureux de fournir les ajouts les plus demandés”, a déclaré Matt Tesch, co-fondateur de Liquid Bit. “Les joueurs peuvent désormais accueillir les tournois ultimes Killer Queen Black et apporter l’expérience complète de la salle d’arcade à la maison.”

Killer Queen Black est maintenant disponible en anglais et en vente pour 9,99 $ sur le Nintendo eShop, Steam, le Humble Store, Discord. Une édition physique Switch créée par Nighthawk Interactive comprend des skins de manette Nintendo Switch, une cartouche, des illustrations de jeu exclusives sur la boîte pour 29,99 $. Killer Queen Black sera disponible sur Xbox One à une date ultérieure.

en relation

.