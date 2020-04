La mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons résout vos problèmes d’oeufs

Par Sherif Saed,

Lundi 6 avril 2020 12:50 GMT

Il y a un nouveau patch Animal Crossing: New Horizons.

La mise à jour 1.1.4 a été publiée pour Animal Crossing: New Horizons. Les deux plus grands changements apportés au patch d’aujourd’hui visent la fréquence à laquelle les œufs tombent pour les joueurs.

Le taux de gouttes d’œufs a été réduit jusqu’au 11 avril, et les œufs seront généralement plus faciles à collecter à Pâques le 12 avril. Les notes de mise à jour en anglais n’ont pas encore été publiées, mais ces informations sont basées sur les notes de mise à jour japonaises, telles que traduites. par @OatmealDome.

1.1.4 suit deux mises à jour récentes publiées vendredi, qui corrigent certains bugs généraux. Lisez ci-dessous pour les notes de mise à jour complètes d’aujourd’hui.

Corrige Flick ne vous donnant pas le bon modèle pour le Scarabée Platinum Kogane / Scarab.

Ajuste le taux de gouttes pour certains œufs jusqu’au 11 avril.

Les œufs deviennent plus faciles à ramasser à Pâques le 12 avril.

Nous avons récemment mis à jour notre guide Animal Crossing: New Horizons avec de nouvelles pages sur le croisement des fleurs et une liste de tous les villageois spéciaux du jeu.

Nos guides de ressources vous aideront également à trouver et à rassembler plus efficacement ce dont vous avez besoin, comme ce guide pour les poissons et celui-ci pour les insectes.

Merci, Nintendo Life.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}