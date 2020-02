La mise à jour de Battle for the Grid 2.0 offre un jeu croisé complet, plus

La mise à jour Power Rangers: Battle for the Grid 2.0 est arrivée du développeur nWay et apporte des ajouts bienvenus. Pour commencer, il offre un jeu croisé vrai et complet pour le jeu sur Nintendo Switch, Xbox One, PC et – enfin – PlayStation 4, avec de nouveaux lobbies pouvant accueillir jusqu’à huit personnes. De plus, il y a maintenant un mode Spectateur pour regarder les matchs des autres joueurs, utile lorsque vous préférez ne pas rester assis à ne rien faire dans une file d’attente entre les matchs du tournoi.

Quelques nouveaux points forts de la mise à jour 2.0 sont la nouvelle «Planet Earth: Tower arena» et une interface utilisateur remaniée. La nouvelle bande-annonce de Power Rangers: Battle for the Grid 2.0 ne fait pas le meilleur travail au monde pour présenter de nouvelles fonctionnalités. Au contraire, cela ressemble plus à un tour de victoire général de nWay, en disant: «Vous voyez? Si vous avez juste attendu assez longtemps, c’est devenu un jeu complet! »

Je ne veux pas frapper le jeu ou bien Je suis un amoureux de longue date de la franchise Power Rangers et j’aime la voir s’épanouir. Donc, pour réitérer, Battle for the Grid affiche maintenant ce qui suit:

18 Rangers et méchants à travers les générations

9 arènes dans des lieux emblématiques

4 mégazords (ultrasons)

Histoire originale: une réinvention de l’événement Shattered Grid

Voix off par la distribution originale

Si vous n’avez pas encore acheté Power Rangers: Battle for the Grid, 2.0 pourrait être le moment de faire le grand saut. L’édition standard est à seulement 19,99 $, tandis que l’édition Collector numérique est à 39,99 $ et comprend tout le contenu du Season 1 Pass, plus quelques autres bonus. Le Pass Saison 2 doit apparemment être acheté séparément dans tous les cas.

