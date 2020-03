La mise à jour de Division 2 arrive mercredi, consultez les notes de mise à jour ici

La dernière mise à jour de Division 2 pour son extension Warlords of New York sera mise en ligne le mercredi 25 mars vers 7 h 30 HE / 4 h 30 HP, après un arrêt de trois heures pour la maintenance du serveur. Cependant, les notes de mise à jour sont déjà là.

La mise à jour réaccorde les valeurs de santé et d’armure à tous les niveaux pour les ennemis et les alliés. Cela inclut une réduction de la production de dégâts pour tous les ennemis et PNJ, une santé et une armure réduites pour les ennemis d’élite, et une augmentation de la santé et de l’armure pour les ennemis héroïques et légendaires.Il modifie également les chasses à l’homme saisonnières pour permettre à tous les joueurs de progresser vers leurs objectifs à Difficulté normale ou supérieure, quelle que soit la difficulté définie par le chef de groupe.

Le patch augmente le taux de chute du masque de Coyote en cas de difficulté plus élevée. Les développeurs disent également qu’ils “étudient” la possibilité de donner l’objet aux joueurs qui sont de rang 35 ou supérieur et qui ne l’ont pas déjà.

L’extension Warlords of New York de Division 2 a ajouté de nouvelles cartes à l’environnement de New York City du jeu et un équipement et un système d’alimentation totalement révisés, ainsi que l’augmentation du niveau maximum à 40. Il en coûte 30 $.

Notes de patch complètes ci-dessous:

Modifications du gameplay

La chasse à l’homme saisonnière est modifiée pour permettre la progression en difficulté normale et au-dessus. Cela facilitera le jeu ensemble car tous les joueurs progresseront quelle que soit la difficulté définie par le chef de groupe. Seasonal Manhunt reçoit un bouton dans l’interface utilisateur de Manhunt qui permet aux joueurs de réinitialiser la chasse à l’homme pour la rejouer. Cela permet aux joueurs de réinitialiser la progression spécifiquement et sans changer la difficulté globale.Cela signifie également que la modification de la difficulté globale ne réinitialisera pas la chasse à l’homme saisonnière et les joueurs doivent la réinitialiser via l’interface utilisateur de chasse à l’homme saisonnière.Le masque de Coyote tombera de Coyote avec une augmentation Nous cherchons également à fournir le masque aux joueurs qui ne les ont pas reçus même s’ils ont atteint le rang de saison 35.Augmenter la qualité des récompenses pour les activités Open World suivantes pour qu’elles soient en ligne avec d’autres activités: exécution publique, Settlement Blockade and Propaganda Broadcast: les caches de récompenses des matchs de conflit au niveau maximum sont désormais de qualité haut de gamme.

Équilibrer les changements:

Note du développeur: Le jeu a été réglé de manière à ce que jouer la même composition ennemie avec des difficultés plus élevées et un nombre de joueurs plus élevé correspondrait à l’équipement attendu de cette difficulté et des joueurs supplémentaires ajoutés. Cependant, étant donné que le jeu ajoute également plus d’élites et de vétérans pour s’adapter à une difficulté et à un nombre de joueurs plus élevés, cela a entraîné un réglage pour surcompenser la santé et les dégâts plus que prévu. Nous diminuons ainsi bon nombre de ces valeurs.

Réduisez les dégâts des PNJ pour toutes les difficultés.Cela s’applique à tous les PNJ et aux activités et les ennemis infligeront moins de dégâts aux joueurs par rapport à leur niveau de dégâts actuel.Réduisez la santé des PNJ et Amor pour la mise à l’échelle du groupe.Paramètres de la santé et de l’armure de l’ennemi pour 2-, 3- et les groupes de 4 joueurs basés sur la vétérance. Cela signifie que les ennemis rouges, vétérans, élites et nommés verront leur santé et leur armure réduites par rapport à leurs valeurs actuelles.En outre, nous ajustons la santé et l’armure en fonction de la difficulté de l’activité. Difficultés difficiles où les ennemis auront une santé et une armure inférieures à leurs valeurs actuelles, à l’exception des ennemis de difficulté héroïque et légendaire qui verront leur santé et leur armure augmentées pour compenser les réductions d’échelle du groupe à leurs valeurs.

Note du développeur: Nous voulons toujours que Heroic et Legendary soient très difficiles. Par conséquent, nous augmentons la difficulté de base pour tenir compte des réductions de santé pour la mise à l’échelle coopérative. Par rapport à maintenant, cela signifie que Héroïque et Légendaire sera un peu plus difficile pour les joueurs en solo et les groupes à 2 joueurs, la difficulté à 3 joueurs restera à peu près la même et la difficulté à 4 joueurs sera plus facile.

Les ajustements spécifiques de Black Tusk qui ont été mis en ligne la semaine dernière ont réduit la santé de Warhound.Réduit les dégâts de Warhound Sniper.Réduit les dégâts du spin 360 du minigun Warhound.Augmenté la durée de l’icône d’intention du spin 360 du Warhound Minigun pour donner aux joueurs plus de temps pour Réaction réduite de la santé du point faible de l’unité de contrôle de Warhound Grenadier.Support StationRéduite de la santé de base de la station de soutien.Échelle de santé ajustée de la station de soutien avec des vétérinaires.Plus grande probabilité que les stations de soutien soient déployées à l’air libre (à l’abri de la couverture) .Les effets de l’EMP vont maintenant endommager la station d’assistance.

Niv. 30 WT1-WT5 Contenu

Les dégâts, la santé et l’armure des PNJ bénéficieront de réductions supplémentaires.

Note du développeur: Le contenu de Pre-Warlords of New York a des valeurs maximales de dégâts d’arme, de dégâts de compétence et d’armure (etc.) inférieures au contenu de niveau 31+, donc la difficulté est désormais réglée séparément pour le contenu de niveau mondial pré-expansion.

Modifications du solde JcJ:

Tous les dégâts des armes PvP: – 20% Fusils PvP: -10% supplémentaires MMR PvP: -10% supplémentaires

Compétences

Mine de chercheur de grappes: distance réduite à la charge de taureau de 12 m à 10 m, distance réduite de l’extrémité à exploser de 6 m à 4 m.

Note du développeur: Ces changements devraient rendre la mine Cluster Seeker Mine un peu plus réactive.

Corrections de bugs

Correction de la localisation des dialogues manquants pour le portugais brésilien sur Stadia.Résolution d’un problème qui rendait les éléments d’interface utilisateur du développeur visibles dans le menu Langue et paramètres.Améliorations apportées aux problèmes de streaming de données sur PlayStation 4.Fixé un problème qui pouvait entraîner la réinitialisation des paramètres du jeu après un Le joueur réapparaît.Résolution d’un problème entraînant la réinitialisation de la progression de la chasse à l’homme saisonnière lors du changement de directives.Résolution d’un problème qui empêchait le calendrier Apparel Event Urban Jungle de s’afficher correctement dans le jeu.Résolution d’un problème entraînant la livraison d’Intel cible dans la boîte aux lettres. Ce problème a maintenant été supprimé car Target Intel n’est plus utilisé dans le jeu. Correction d’un problème empêchant la Sticky Bomb de faire des dégâts dans certaines circonstances. Correction d’un problème qui faisait que le Shock Trap se déployait très près les uns des autres lors de son lancement. Difficulté globale d’affecter le raid Operation Dark Hours.Résolution d’un problème qui empêchait les spécialisations de se déverrouiller lorsque vous possédiez l’édition Ultimate ou après avoir acheté le pack de la première année.Résolution d’un problème entraînant l’omission de récompenses de saison et donnant aux joueurs des doublons lors de l’obtention de plusieurs niveaux de saison. .Résolution d’un problème faisant que l’objectif “Terminer la mission de l’île Roosevelt en difficulté difficile ou supérieure” ne comptait pas pour la chasse quotidienne au paria du projet.Résolution d’un problème qui pouvait empêcher la récompense de la saison de niveau 35 d’être délivré.Résolution d’un problème provoquant des imprévus. Valeurs de santé sur les boucliers Correction d’un problème entraînant la réinitialisation des classements de saison Correction d’un problème qui provoquait la réinitialisation des minuteurs de mission de la ligue suivre le groupe.

