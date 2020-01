La mise à jour de Dragalia Lost est maintenant disponible (version 1.16.1)

La dernière mise à jour de Dragalia Lost est ici. La version 1.16.1 est maintenant disponible sur iOS et Android, apportant une nouvelle fonctionnalité de réactivation, la possibilité d’inviter d’autres joueurs à rejoindre une alliance, et plus encore.

・ Nouvelle fonction de réanimation

Nous ajouterons une nouvelle fonctionnalité où tout aventurier dont les HP chuteront à 0 revivifiera automatiquement dans certaines quêtes.

Il y a une limite au nombre de fois que vous pouvez ressusciter pendant une quête, et le nombre est suivi séparément pour chaque joueur.

Le nombre de fois que vous pouvez ressusciter dans une quête varie d’une quête à l’autre.

Vous recevrez un bonus de survie lorsque vous terminerez la quête, et le contenu du bonus de survie changera en fonction du nombre de fois que vous avez été relancé.

Le moins de fois que vous avez été ressuscité, le meilleur bonus de survie que vous pourrez obtenir.

Le contenu du bonus de survie diffère en fonction de la quête.

Pour plus d’informations sur la réactivation, sélectionnez le menu en haut de l’écran, puis appuyez sur Aide / Support et recherchez Réanimation sous Aide.

Remarque: l’élément intitulé Reviving sera ajouté à l’aide vers 22h00, le 26 janvier 2020.

・ Inviter d’autres joueurs à rejoindre des alliances

Il sera possible d’inviter d’autres joueurs à rejoindre une alliance.

Seuls le chef et l’officier de l’alliance peuvent inviter d’autres joueurs à se joindre.

Les invitations peuvent être envoyées à partir de l’écran de la salle coopérative, de l’écran Battle Again et de la liste d’amis.

Vous pouvez même inviter des joueurs qui sont déjà dans une alliance.

Si vous faites partie d’une alliance et que vous ne souhaitez pas recevoir d’invitations, vous pouvez modifier vos paramètres sous Paramètres de l’Alliance.

Vous pourrez également rejoindre l’alliance d’un autre joueur à partir de votre liste d’amis.

・ Nouvelle fonctionnalité bonus de mentor

Si un joueur qui a déjà réussi un essai avancé de dragon en difficulté Standard ou Expert réussit la quête avec un joueur qui ne l’a pas déjà fait, il pourra recevoir une récompense spéciale de bonus de mentor.

Remarque: Le bonus de mentor ne s’applique pas aux difficultés de prélude et de maître.

Il y a une limite au nombre de fois que vous pouvez obtenir le bonus de mentor, et la limite sera réinitialisée chaque semaine.

La fonction Bonus Mentor sera déverrouillée à 01h00, le 29 janvier 2020.

・ Nouveaux autocollants

De nouveaux autocollants seront ajoutés à 01h00, le 29 janvier 2020.

Ces autocollants peuvent être utilisés sur l’écran de la salle coopérative ou pendant les quêtes pour parvenir à un accord sur divers sujets.

Avec l’ajout de ces autocollants, le nombre de pages d’autocollants que vous pouvez créer passera de trois à quatre.

La modification du nombre de pages d’autocollants sera appliquée après la mise à jour de la version 1.16.1.

・ Notte donnera des conseils dans Advanced Dragon Trials

Notte donnera des conseils sur le comportement du boss lors des quêtes Advanced Dragon Trials en difficulté Prelude et Standard.

Limit Délai prolongé pour Advanced Dragon Trials

Dans une mise à jour des données qui sera appliquée vers 21h30, le 26 janvier 2020, la limite de temps pour tous les niveaux de difficulté de Advanced Dragon Trials passera de cinq minutes à dix minutes.

Cette modification n’affectera pas les paramètres des quêtes Advanced Dragon Trials ni le contenu des récompenses de largage.

・ Les quêtes de la campagne principale (normale) ne coûteront aucune endurance pour le premier dégagement

Après 01h00, le 29 janvier 2020, le coût en endurance de toutes les quêtes de campagne principales en difficulté normale sera nul la première fois que vous les effacerez.

Les progrès dans la campagne principale sont l’exigence de déverrouillage pour les événements spéciaux et les événements récurrents, alors assurez-vous de parcourir la campagne principale pour les débloquer!

Voici une liste d’événements spéciaux et d’événements récurrents qui se débloquent à mesure que vous progressez dans la campagne principale.

・ Nouveaux onglets Treasure Trade

Des onglets basés sur le type de récompense seront ajoutés à certains métiers au trésor.

Cela vous permettra de trouver plus facilement les récompenses que vous recherchez dans les métiers du trésor, comme le commerce de trésors pour les batailles du vide, où il existe de nombreux types de récompenses.

■ Autres changements

・ Nous ajusterons l’interface utilisateur du prologue.

・ Nous augmenterons considérablement les dégâts infligés lors du changement de forme pendant le prologue.

・ Nous allons permettre de taper pour sauter les lignes de films 3D, telles que celles qui jouent pendant le prologue.

・ Nous allons changer l’invocation unique que vous obtenez la première fois que vous jouez au tutoriel après avoir créé les données de jeu, qui est garanti pour invoquer un aventurier 5 ★, en une invocation décuplée, ce qui vous garantit au moins un 4 ★ ou plus dans l’invocation applicable vitrine.

・ Après avoir exécuté l’invocation décuplée la première fois que vous jouez au didacticiel, vous pourrez également sélectionner un aventurier parmi les suivants: Mikoto, Ezelith, Xander, Xainfried, Hawk, Maribelle, Julietta, Hildegarde et Nefaria. Vous pourrez également vérifier les informations de votre personnage sélectionné lors du téléchargement des données qui se produit directement après l’invocation initiale du didacticiel.

・ La fonction Auto se déverrouille désormais après la première lecture du chapitre 1 / 1-2 de la campagne principale au lieu de la première lecture du chapitre 1 / 4-2 de la campagne principale.

・ Lorsque vous utilisez Quick Play en coopération et qu’une salle est créée car aucune ne peut être trouvée, les conditions de la pièce seront définies sur Élément: Tous, Type d’arme: Tous, Puissance: 0, Objectif: Prêt pour tout.

・ Nous ajusterons également l’interface utilisateur sur certains écrans.

・ Nous ajusterons certains graphiques pour réduire la taille des données.

■ Problèmes résolus

Les problèmes suivants ont été corrigés dans cette version:

・ Sur les écrans de la salle coopérative pour les batailles du vide, lorsqu’un joueur avec une arme qui avait une capacité efficace contre le boss ennemi quittait la pièce, la capacité d’arme efficace continuait de s’afficher jusqu’à ce que le prochain joueur rejoigne la salle.

・ La position du Rare! et légendaire! texte qui s’affiche pour les récompenses sur l’écran des résultats après avoir effacé une quête parfois décalée.

・ Parfois, après avoir changé votre équipe via les écrans Sélection d’équipe ou Liste des salles en mode coopératif, en changeant pour l’équipe la plus à gauche, puis en créant une salle ou en utilisant le jeu rapide, la salle a été entrée en utilisant l’équipe sélectionnée avant la modification. fait.