La mise à jour de Fallen Order déverrouille le contenu de précommande pour tous les joueurs

Le contenu de précommande, comme la possibilité de changer la couleur de votre sabre laser, est désormais disponible pour tous les joueurs de Jedi: Ordre déchu.

Une mise à jour de Star Wars Jedi: Fallen Order est sorti aujourd’hui et débloque le contenu de précommande pour tous les joueurs.

Le contenu en précommande comprenait la couleur orange du sabre laser, deux poignées, un skin Bee-D-1 et un skin Gold Squadron Stinger Mantis.

Parallèlement au contenu de précommande, divers correctifs ont été appliqués avec la mise à jour. Cela inclut la collision sur Ilum, les chasseurs de primes ne seront plus bloqués dans Zeffo, la caméra Photomode n’explosera plus les fusées, et plus encore.

Les notes complètes sont ci-dessous.

Star Wars Jedi: Fallen Order – Mise à jour du 15 janvier

Correctifs et améliorations

Correction d’un problème où les chasseurs de primes se bloquaient parfois dans Zeffo.

Non seulement la caméra Photomode était capable d’exploser des fusées, mais elle pouvait également interagir avec des volumes de déclenchement dans les niveaux qui pourraient potentiellement casser le jeu. Ce problème a été résolu pour vous permettre de continuer à jouer au jeu après avoir utilisé Photomode. Malheureusement, cela signifie également que les fusées ne seront pas affectées par la progression de la caméra.

Il y avait un bug qui faisait disparaître l’un des ascenseurs du dernier niveau. Il devrait désormais être présent à tout moment.

Nous avons amélioré la collision sur Ilum.

Nos traductions linguistiques ont été mises à jour.

Il y avait un problème où certains textes se chevauchaient dans Photomode pour des ratios d’écran spécifiques. Cela a été corrigé.

L’entrée du guide tactique Albino Wyyyschokk n’apparaissait pas pour tous les utilisateurs, cela devrait maintenant être corrigé.

Nous avons corrigé Gorgara ayant tendance à disparaître à des moments précis sur Dathomir.

Contenu

