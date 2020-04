La mise à jour de Final Fantasy IX s’est terminée par la suppression de l’intégralité du jeu

Final Fantasy IX est l’un des plus grands classiques de toute la saga et il y a des gens qui l’ont joué sur PC depuis longtemps. Malheureusement, les propriétaires de cette version ont eu une malheureuse surprise ce matin, car une nouvelle mise à jour a fini par supprimer tout le jeu.

Final Fantasy IX – disponible sur Amazon Mexique

Plusieurs joueurs ont posté sur les forums Steam pour se plaindre de la disparition soudaine de Final Fantasy IX. Ceci après avoir reçu une mise à jour qui a fait ses débuts entre hier et aujourd’hui. C’était une mise à jour qui, au lieu de présenter une sorte de nouveauté, a supprimé tous les fichiers du jeu.

Donc, si vous tentiez de restaurer Final Fantasy IX ou de l’installer pour la première fois, vous alliez remarquer que Steam indiquait que le jeu occupait 0 Mo d’espace disque disponible. Normalement, ce qui précède est quelque chose qui n’a aucun sens.

Heureusement, Square Enix était au courant de la situation et a rapidement travaillé pour y remédier. Ainsi, les propriétaires du JRPG pour PC ont déjà la possibilité de le rejouer.

Et vous, avez-vous été touché par cette curieuse erreur? Dites-le nous dans les commentaires.

Final Fantasy IX a fait ses débuts sur PlayStation et a ensuite été introduit sur des plateformes telles que PC, PlayStation 4, Nintendo Switch et appareils mobiles. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à ce JRPG classique.

