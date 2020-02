La mise à jour de Fire Emblem Heroes est maintenant disponible (version 4.2.0)

Nintendo et Intelligent Systems ont commencé à distribuer la dernière mise à jour de Fire Emblem Heroes. La version 4.2.0 est en ligne, avec l’introduction du Feh Pass et plus encore.

Voici les détails complets:

Ajoute le Feh Pass (abonnement mensuel, 4,99 $). Offre les avantages suivants:

1) Héros resplendissants (+ costumes resplendissants débloqués pour les autres versions de ces héros). Comprend de nouvelles voix et visuels, et un bonus de +2 à toutes leurs statistiques. 2 héros resplendissants par mois les 10 et 25 de chaque mois (9 et 24 lorsque l’heure d’été est désactivée), qui seront également disponibles à l’achat séparément après la fin de la période de distribution.

2) Quêtes spéciales de Feh Pass (deux fois par mois, aux côtés des héros resplendissants)

3) Support d’invocateur étendu, créez un lien avec jusqu’à 3 héros

4) Re-Act, vous permet de revenir au début du tour précédent si vos héros n’ont pas encore agi, et au début du tour en cours si vos héros ont déjà agi. Fonctionne même si vous obtenez un Game Over et peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez. Cependant, ne peut pas être utilisé dans les raids du Colisée et de l’Éther.

5) Démarrage automatique, vous permet de jouer la même carte plusieurs fois de suite (à condition qu’il vous reste de l’endurance). Peut être utilisé dans la tour d’entraînement, Tempest Trials +, Forging Bonds. Dans Tempest Trials +, il change automatiquement d’équipe.

Aether Raids et Aether Resort sont en cours de mise à jour

La limite de structure est en cours de mise à jour (nombre maximum de structures offensives: 5> 6)

Trois nouvelles chansons sont ajoutées à la salle de concert

Palais royal de Silesse (Fire Emblem: Généalogie de la guerre sainte)

Lyon (Arrangement d’orgue) (Fire Emblem: Sacred Stones)

Spring Radiance (Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia)

De nouvelles compétences d’armes et des armes à affiner sont ajoutées

Laslow’s Blade (Laslow: Dancing Duelist)

Hache du diable (Barst: The Hatchet)

Plateau de Jakob (Jakob: Serviteur dévoué)

Father’s Tactics (Morgan: Lass from Afar)

L’écran «Apprendre des compétences» affichera désormais également des compétences qui sont toujours inaccessibles à des niveaux de rareté inférieurs.

