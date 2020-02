La mise à jour de la communauté de Call of Duty: Infinity Ward est lancée et lance le mode Rust 1v1 à partir de la semaine prochaine

Pour les fans de Modern Warfare classique, la dernière incarnation de Call of Duty devrait ramener l’une des cartes les plus célèbres et les plus appréciées de l’histoire de la franchise: Rust.

La mise à jour de la communauté d’Infinity Ward pour cette semaine est en ligne. Ils taquinent que le mode Rust 1v1 arrivera la semaine prochaine. https://t.co/nPqjZY6fj7

– Call of Duty News (@charlieINTEL) 15 février 2020

Rust est une petite carte multijoueur, celle qui a été présentée pour la première fois dans Call of Duty: Modern Warfare 2, basée sur sa mission de campagne originale, “Endgame”. La carte est également présentée dans Call of Duty: Modern Warfare dans le cadre de la saison deux du contenu du jeu.

Rouille. Est. Retour. #ModernWarfare pic.twitter.com/rIKcFwNNNm

– Call of Duty (@CallofDuty) 12 février 2020

Les fans le comparent déjà au jeu original, certains avec beaucoup de dédain pour les nouveaux changements, tandis que d’autres sont très heureux de la façon dont la version de Rust s’est révélée.

Est-ce juste moi, ou ai-je aimé, complètement changé? Ce jeu est bien meilleur maintenant.

– (B.S.U) Buster Sword User (@BusterSwordUser) 15 février 2020

Cette carte est généralement difficile à jouer dans les grands jeux d’équipe en raison de la quantité de spawn kill et de spam explosif. Cependant, Rust est une excellente carte si le joueur veut réaliser autant de victimes en un seul match que possible, aussi longtemps que le joueur est inconscient de leur propre nombre de morts avec la proximité du combat (ce qui permet souvent des résultats à la fois rapides tués et morts).

