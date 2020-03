La mise à jour de la session ajoute NYC Pyramid Ledges, de nouvelles astuces et un mode filmeur

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 19 mars 2020 19:40 GMT

La session de simulation de skateboard a été mise à jour pour inclure les rebords pyramidaux de NYC, de nouveaux trucs et le mode filmeur.

Session la mise à jour 0.0.0.4 propose 40 nouveaux trucs, y compris des impossibles, des flips tardifs et plus encore. Vous pourrez effectuer ces tours à travers le jeu et sur les NYC Pyramid Ledges situés dans le quartier financier de Manhattan.

Le mode Filmer local a également été ajouté avec la mise à jour et permet à un deuxième joueur de se joindre à distance en tant que cinéaste officiel.

Ce mode peut être utilisé pour créer une large gamme de prises de vue et comprend un ensemble d’outils faciles à utiliser. Vous pouvez personnaliser le métrage en utilisant le cadrage, le zoom et les angles.

Une mise à jour précédente du jeu incluait un nouveau système de contrôle similaire à la franchise EA’s Skate, et de nouvelles pistes ont été ajoutées.

La session propose des commandes en pension complète qui vous permettent de personnaliser tous les aspects de vos figures et la façon dont vous patinez. Il est actuellement en accès anticipé sur Steam et vous coûtera 19,99 $.

Une version Xbox One du jeu devrait sortir sur Xbox Game Preview dans les prochains mois.

