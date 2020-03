La mise à jour de l’hymne résout le problème du coureur légendaire

EA a publié un nouveau patch pour Anthem pour résoudre un problème avec le défi hebdomadaire ne récompensant pas les joueurs avec du butin à la fin. Le défi hebdomadaire, Legendary Runner, était censé donner 2000 pièces en récompense à la fin et compter dans le décompte mensuel des défis. Après que les joueurs aient terminé cette mission une fois, la mission n’a pas récompensé les joueurs pour tout futur accomplissement du même défi dans les semaines suivantes.

Sans que ce défi hebdomadaire soit compté comme terminé, certains joueurs n’ont pas pu débloquer leurs défis mensuels, ratant une chance d’obtenir un braise de maître – un élément d’artisanat rare pour fabriquer des armures et des armes Javelin.

Pour les joueurs qui ont terminé ou tenté de terminer le défi auparavant, EA effectuera un retour en arrière dans les comptes et les accréditera avec des récompenses pour chaque achèvement. Ces récompenses devraient maintenant être accordées dans le jeu, si elles n’apparaissent pas, assurez-vous d’atteindre la page de support de l’hymne.

Le correctif a été déployé automatiquement sur PS4, PC et Xbox One. Si le correctif n’a pas été téléchargé sur votre appareil, vérifiez votre connexion ou la page du magasin pour les mises à jour. Continuez à vérifier Anthem, car la grande refonte est en cours de développement et sera publiée au cours des prochains mois.

