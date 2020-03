La mise à jour de mars de Rocket League sera disponible demain, voici les notes de patch complètes

Rocket League Le développeur Psyonix devrait lancer sa mise à jour de mars demain, 10 mars, et a fourni une liste de toutes les modifications qui devraient apparaître dans le jeu.

La mise à jour voit un certain nombre de modifications et de changements de qualité de vie conçus pour améliorer l’expérience des joueurs avec le jeu, y compris les réglages et les nouveaux filtres qui devraient rationaliser votre temps de jeu. Il ajoutera également une nouvelle série d’articles à Blueprints et à la boutique d’objets, bien qu’ils n’aient pas été révélés au moment de la rédaction.

Voici les notes de patch complètes pour la mise à jour de Rocket League en mars:

Échange de plans

Une fois la mise à jour en ligne, vous pourrez échanger des Blueprints pour obtenir un Blueprint d’une rareté plus élevée, tout comme vous le pouvez avec des objets gratuits. Échangez cinq Blueprints de la même série et de la même rareté pour en obtenir un de plus en plus rare!

CORRECTIF POUR LES FILTRES D’INVENTAIRE

En parlant de Blueprints, la gestion des stocks obtient également un correctif. Tous les filtres que vous définissez lors de l’affichage de votre inventaire resteront actifs jusqu’à ce que vous quittiez votre inventaire. Vous pourrez même modifier les onglets des éléments tout en conservant vos filtres. Cela signifie également que vous pourrez échanger des objets d’une rareté spécifique, et ces filtres resteront actifs après l’échange. Nous espérons que cela facilitera un peu le processus commercial.

MODIFICATIONS DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Nous avons légèrement modifié les paramètres par défaut pour les joueurs qui choisissent Rocket League pour la première fois. Les nouveaux paramètres devraient permettre aux nouveaux joueurs de voir plus facilement le terrain et de contrôler leur voiture. Ces changements n’affecteront le schéma de contrôle ou les paramètres de caméra modifiés de personne, mais si les joueurs utilisent les paramètres par défaut actuels, ils changeront les nouveaux paramètres par défaut après la mise à jour. Voici ce qui change:

CAMÉRA

Préréglage de caméra par défaut

La distance est passée de 260 à 270

La rigidité est passée de 0,3 à 0,5

Intensité du tremblement de l’appareil photo réduite pour la plupart des actions

Préréglage de caméra “hérité” ajouté pour les joueurs qui préfèrent les paramètres par défaut d’origine

CONTRÔLES

La valeur de la zone morte du contrôleur est passée de 0,3 à 0,2

La valeur de la zone morte de l’esquive est passée de 0,5 à 0,8.

Réduction de l’intensité des vibrations du contrôleur au réglage par défaut

Boost ne fait désormais vibrer le contrôleur que lorsque Boost est activé, et non tant qu’il reste actif.

Les paramètres de vibration «moyen» et «élevé» utilisent l’ancien

INTERFACE

Les plaques signalétiques sont désormais «toujours visibles» par défaut.

Le Boost Meter de Team Colored est désormais activé par défaut.

COMMANDES DE GAMME DYNAMIQUES POUR AUDIO DE JEU

Nous avons ajouté HDR Audio à Rocket League dans la mise à jour de la saison 12 d’août, mais bientôt vous aurez encore plus de contrôle sur le son du jeu. La mise à jour de mars ajoutera des préréglages de plage dynamique. Dans l’onglet “Audio” du menu d’options, vous trouverez un nouveau menu déroulant qui contient des préréglages de plage dynamique. Voici comment ces préréglages affecteront l’audio du jeu:

Medium fournira le mix audio le plus équilibré pour les utilisateurs de casques, et est un profil similaire au mix actuel du jeu.

Low est conçu pour écouter à des niveaux très bas. Les sons forts deviennent plus silencieux et les sons silencieux deviennent plus forts, et nous supprimons également certains sons moins importants. Nous ne recommandons pas d’utiliser ce paramètre sur des systèmes haute fidélité ou lorsque vous jouez à Rocket League à un volume élevé.

C’est le meilleur mix pour ceux qui jouent à Rocket League à haut volume ou avec des systèmes audio de haute qualité. Les sons forts seront plus vibrants et explosifs, et les sons calmes comme le bruit de la foule et l’ambiance seront moins puissants, ce qui contribuera à ajouter une expérience plus dynamique.

Vous retrouvez-vous toujours en train de jouer régulièrement à Rocket League sur votre Switch? Aimez-vous tout le nouveau contenu et les changements qui sont arrivés au cours des derniers mois? Dites-nous ci-dessous.

