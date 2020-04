La mise à jour de New Horizons version 1.1.2 résout quelques problèmes

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 2 avril 2020 17:00 GMT

Nintendo a publié une mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons qui applique quelques correctifs.

Animal Crossing: New Horizons a été mis à jour vers la version 1.1.2 et corrige certains problèmes et effectue des ajustements pour améliorer l’expérience de jeu.

L’un des plus gros points à retenir est le problème où un animal que vous avez invité à quitter une autre île ne bouge pas. Lorsque cela s’est produit, a laissé la parcelle de terrain qui leur a été allouée pour être vendue et inoccupée.

Après l’application de la mise à jour, vous constaterez que la parcelle de terrain vendue sera disponible et que l’animal pourra à nouveau s’y déplacer.

Cependant, l’animal qui avait été initialement invité à se déplacer sur votre île, si le problème est survenu, ne reviendra pas sur l’île d’origine – et leur projet de se déplacer sur votre île “ne sera pas mis à exécution”.

Vous pouvez consulter le reste des notes de mise à jour ci-dessous et découvrir comment les problèmes de correction sont résolus dans vos données de sauvegarde.

Le jeu propose actuellement l’événement Bunny Day, et si vous souhaitez découvrir tous les emplacements des œufs et des recettes de bricolage, nous avons ce qu’il vous faut.

Animal Crossing: New Horizons Ver. 1.1.2 – notes de mise à jour

Mises à jour générales

Correction d’un problème où un animal que vous aviez invité à quitter d’une autre île ne se déplaçait pas réellement, ce qui laissait la parcelle de terrain qui lui était allouée vendue et inoccupée.

Comment ce problème sera résolu dans les données de sauvegarde affectées:

Une fois le logiciel mis à jour vers Ver. Le 1.1.2, la parcelle vendue redeviendra disponible et un nouvel animal pourra à nouveau s’y déplacer.

Remarque: Malheureusement, l’animal qui avait été initialement invité à se déplacer sur votre île lorsque le problème est survenu ne reviendra pas sur son île d’origine, et son projet de se déplacer sur votre île ne sera pas non plus exécuté.

Correction d’un problème où disparaissait une demande de Tom Nook pour que le représentant résident trouve un terrain pour de nouveaux résidents.

Comment ce problème sera résolu dans les données de sauvegarde affectées:

Une fois le logiciel mis à jour vers Ver. 1.1.2, si l’île est développée jusqu’à un certain point (Nook’s Cranny est soit en construction soit terminée), la prochaine fois que le représentant résident jouera le jeu, un événement spécial se déclenchera pendant la diffusion à l’échelle de l’île et l’histoire se déplacera vers l’avant.

Correction d’un problème où, après la suppression d’un résident, il devenait impossible de déplacer sa maison et / ou d’autres structures.

Comment ce problème sera résolu dans les données de sauvegarde affectées:

Une fois le logiciel mis à jour vers Ver. 1.1.2, il sera de nouveau possible de demander le déplacement de ces structures.

Correction d’un problème où Nook Miles et Bells étaient soustraits lorsque vous utilisez des billets Nook Miles pour faire une visite mystère et acheter un article à Wilbur.

D’autres ajustements ont été faits pour améliorer l’expérience de jeu.

