La mise à jour de Nioh 2 ajuste la difficulté de la sous-mission et corrige plusieurs bugs

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 1 avril 2020 14:18 GMT

Un patch pour Nioh 2 a été publié, il ajuste la difficulté de la sous-mission et contient de nombreuses corrections.

La mise à jour 1.07 est désormais disponible pour Nioh 2, et à côté de nombreuses corrections de bugs, des ajustements sont apportés à neuf sous-missions.

Parallèlement aux ajustements et aux corrections de bugs, la mise à jour a également affaibli les attaques de certains ennemis non-boss qui vous tueraient en un coup, même si vous étiez au-dessus du niveau recommandé. 1.07 affaiblit également certaines des attaques de Shibata Katsuie qui sont plutôt difficiles à esquiver.

Le taux de chute du texte de forge et de l’art du combat a été amélioré, et la difficulté a été ajoutée à la condition de recherche des rencontres aléatoires.

Un onglet Accessoires a été ajouté à la trempe et une fonction permettant d’initialiser les paramètres dans les paramètres HDR a également été ajoutée.

[Update]

Aujourd’hui, nous avons déployé le patch v1.07 pour divers ajustements et corrections de bugs. Veuillez lire les images ci-dessous pour tous les changements et continuer à libérer vos samouraïs de l’obscurité! # Nioh2 # PlayStation4 pic.twitter.com/tCICXnXh08

– Team NINJA (@TeamNINJAStudio) 31 mars 2020

Il y a beaucoup plus dans les notes de mise à jour, comme vous pouvez le voir sur le tweet; cependant, The Sixth Axis a transcrit les notes pour en faciliter la lecture.

Si vous venez de prendre le jeu et avez besoin de plus d’informations sur les meilleures versions et les meilleures statistiques, nous avons ce qu’il vous faut. Si vous rencontrez des problèmes avec les boss, voici comment battre chaque boss dans Nioh 2.

