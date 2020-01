La mise à jour de River City Girls change la fin secrète, comprend d’autres correctifs supplémentaires

Wayforward a publié un nouveau patch pour River City Girls ce qui apporte un certain nombre d’ajustements importants au jeu.

La mise à jour la plus notable est la modification de la fin secrète du jeu, accessible uniquement après avoir obtenu les boucles d’oreilles Hasebe et Mami. La nouvelle fin secrète n’a que quelques lignes de dialogue et d’illustration modifiées, mais elle est suffisamment différente pour que les joueurs qui n’étaient pas les plus grands fans de la fin secrète originale puissent vouloir vérifier la nouvelle version.

En plus de cela, les correctifs suivants ont été implémentés:

L’entrée pour la transition entre les zones et l’interaction avec les PNJ a été mise à jour! Maintenez le bouton d’attaque enfoncé pour effectuer l’action.

Les livres fournissent désormais les effets prévus pour tous les personnages.

Le combo d’ombres de Riki a été ajusté pour rester à l’écran.

Diverses améliorations et corrections de bugs supplémentaires.

