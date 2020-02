La mise à jour de Street Fighter V a-t-elle été inspirée par le travail communautaire?

Depuis ce jalon de 1991, Street Fighter II: The World Warrior, la relation de la franchise avec la communauté est restée étroite et cela a entraîné un nombre important de révisions de chaque tranche pour ajuster les différents éléments qui permettent une expérience de combat. de la meilleure qualité. Street Fighter V ne fait pas exception et malgré la polémique qu’il a connue après son lancement, Capcom a réussi à calmer les eaux et à satisfaire les joueurs simplement en les prenant en compte.

Il y a quelques jours, il a été révélé que la nouvelle mise à jour de Street Fighter V, qui préparerait l’arrivée de l’édition Champion, implémenterait certaines modifications du netcode afin que l’environnement concurrentiel en ligne redémarre sur la même base pour tous les joueurs. Eh bien, la mise à jour est arrivée et les fans l’ont rapidement regardée et ils ont découvert que les modifications apportées par Capcom sont très similaires à celles mises en œuvre par le patch Altimor, créé par la communauté et lancé il y a longtemps. En ce sens, les fans ont noté que l’une des plus grandes influences de la communauté, le cas échéant, réside dans le changement de paramètres afin que chaque image par seconde s’adapte dynamiquement au ping des utilisateurs.

L’image dans le message d’origine est du code Altimor (pas Capcom), ToolAssisted l’a montré pour que vous puissiez comprendre ce que MaxFramesAhead fait

Et le fait que ce paramètre change dynamiquement avec ping signifie qu’il a, au moins, une idée similaire à ce que fait le patch Altimor https://t.co/IeNqpVJS0s pic.twitter.com/sFoRhgDeov

– HiFight (ハ イ フ ァ イ ト) (@HiFightTH) 19 février 2020

Précisément, après le lancement de la mise à jour et l’arrivée du contenu Street Fighter V: Champion Edition, Yoshinori Ono, responsable de la franchise, a demandé aux joueurs d’envoyer tous leurs commentaires et suggestions à l’équipe de développement pour continuer d’améliorer l’expérience. de jeu

Nous espérons que vous appréciez #SFVCE et merci pour tout le soutien! Un ajustement de netcode a été fait pour le jeu et est maintenant disponible pour tous les joueurs.Nous vous demandons d’envoyer vos commentaires à @SFVServer. S’il vous plaît profiter et attendons avec impatience # CPT2020 # SFL2020 #IntelWorldOpen bientôt! pic.twitter.com/r6DirOrqUn

– Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) 19 février 2020

Street Fighter V est disponible sur PS4 et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au dernier épisode de la légendaire franchise de jeux de combat.

