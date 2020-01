La mise à jour DOOM ajoute des tonnes de nouveau contenu gratuit

La dernière mise à jour de Doom offre aux fans beaucoup plus de jeu à mâcher, et Bethesda a promis encore plus. Source de l’image: KosmicKollector_Designs

Depuis près de trois décennies, les fans apprécient l’action de tir rapide et brutale de la série DOOM d’id Software. Maintenant, au milieu du prochain DOOM Eternal, Bethesda a publié une mise à jour gratuite pour les versions modernes de console, mobile et PC de DOOM qui comprend une multitude de nouveaux contenus et améliorations.

La nouvelle mise à jour DOOM arrivera dans les versions Switch, Xbox One, PS4, iOS et Android actuelles du jeu, et Bethesda publiera également une version PC de cette nouvelle version via Bethesda.net. L’aspect le plus impressionnant de cette mise à jour est peut-être l’ajout d’un support complémentaire, qui permet aux joueurs de jouer à travers une multitude de nouveaux contenus que Bethesda appelle «certains des meilleurs contenus professionnels et communautaires créés pour ces jeux au cours des 25 derniers+. ans”. Cela inclut les packs de cartes TNT: Evilution et The Plutonia Experiment, qui sont disponibles à la fois sur DOOM et DOOM II et, oui: ce sont les deux packs qui constituaient la version commerciale de Final DOOM. Donc, essentiellement, vous obtenez Final DOOM absolument gratuit avec DOOM ou DOOM II.

Comme si cela ne suffisait pas, DOOM recevra également le module complémentaire SIGIL, qui est la nouvelle campagne originale créée par John Romero lui-même. Enfin, il y a aussi No Rest For The Living, une campagne DOOM II auparavant uniquement disponible sur le port XBLA d’origine de DOOM II. C’est beaucoup de nouveaux trucs gratuits à jouer!

En plus de tout le nouveau contenu jouable, la mise à jour comprend également une multitude de nouvelles améliorations et fonctionnalités. Ceux-ci incluent la possibilité de jouer au jeu dans son format d’origine 4: 3, une sauvegarde rapide et une charge rapide, et pour la première fois, DOOM I et II fonctionneront à 60 FPS sur toutes les consoles. Et oui, toutes ces nouvelles fonctionnalités fonctionneront également avec les nouveaux modules complémentaires.

Il y en a beaucoup plus, et vous pouvez lire les notes de mise à jour complètes dans ce fil sur bethesda.net. Bethesda a également déclaré qu’elle prévoyait d’ajouter d’autres modules complémentaires à l’avenir, mais ils devront passer par les tests d’assurance qualité de Bethesda pour s’assurer que cela fonctionnera sur toutes les plates-formes.

“Nous continuerons à ajouter du contenu qui est un mélange de modules complémentaires officiels DOOM et DOOM 2, ainsi que certains des meilleurs épisodes et mégawads de la communauté publiés pour les jeux DOOM originaux.”

Pour télécharger les nouveaux modules complémentaires, assurez-vous simplement que vous êtes connecté à un compte bethesda.net et accédez-y via le nouvel écran des modules complémentaires du menu principal.

