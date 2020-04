La mise à jour du bestiaire de Dead Cells arrive sur les consoles le mois prochain, voici les notes de patch complètes

Une autre mise à jour gratuite pour Cellules mortes se dirige vers nous le mois prochain, et Motion Twin et Evil Empire ont maintenant publié des notes de mise à jour détaillant tout ce à quoi nous pouvons nous attendre pour arriver à côté.

La mise à jour, appelée «mise à jour du bestiaire», a été mise en ligne hier sur PC. Les propriétaires de commutateurs devront être un peu plus paitents, mais il semble que cela vaudra la peine d’attendre. Voici une version facile à suivre de toutes les modifications:

Dead Cells – Mise à jour du Bestiaire

Six nouveaux ennemis attendent les joueurs

Trois des ennemis sont spécifiques au biome et trois se trouvent à différents niveaux dans différentes cellules de boss

Onze nouveaux affixes sur les compétences actives

Huit nouveaux affixes normaux, y compris de la glace, du feu, des saignements ou du poison, des flèches de grenades et plus encore

Trois nouveaux affixes étoilés, dont le pétrole et le feu se propagent lorsqu’un piège déployable est détruit, repoussant les ennemis autour de vous lorsque l’effet de HTE utilise des fins actives et une durée prolongée sur des pouvoirs tels que Wings, Crow et Smokebomb

Deux nouveaux articles

Crowbar – une arme de brutalité rapide qui se déclenche après avoir cassé une porte ou un accessoire cassable

Porte portable: vous permet d’apporter une porte avec vous (couvrant votre dos pendant que vous prenez soin des foules devant vous et permettant un effet d’étourdissement élégant lorsque vous décidez de vous retourner)

L’addition Bad Seed du début de cette année a reçu de nouvelles salles de savoir et des secrets pour l’Arboretum et le Morass, ainsi que de nouvelles créatures pour rééquilibrer le bestiaire du niveau.

Trois nouvelles tenues complètent les principales mises à jour de contenu

Deux sont liés aux secrets et aux traditions du DLC The Bad Seed, et un est disponible pour tous ceux qui peuvent relever le défi ultime.

Une liste encore plus exhaustive de modifications et de mises à jour est également disponible sur le site officiel de Dead Cells. Nous vous avertissons, cependant, c’est une lecture très longue.

Cette mise à jour vous donnera-t-elle une raison de revenir en arrière? Avez-vous hâte de rester coincé quand il tombera le mois prochain? Dites-nous ci-dessous.

.