La mise à jour du contenu de Star Wars Battlefront 2 en avril sera sa dernière

La prochaine mise à jour de Star Wars Battlefront 2, Battle on Scarif, sera la dernière sortie, selon DICE.

DICE a annoncé que Battle on Scarif serait la dernière mise à jour de contenu pour Star Wars Battlefront 2.

Au-delà de la mise à jour, DICE a déclaré qu’elle passera à la prise en charge des serveurs. Il fournira toujours des défis en jeu et des événements récurrents aux joueurs. L’équipe «s’éloigne simplement de la mise à jour régulière du contenu».

Prévue pour sortir demain, la mise à jour apportera l’ère de la rébellion à la suprématie et à l’action instantanée avec des batailles sur Hoth, Tatooine, Yavin 4, Death Star II et le monde de Scarif.

Scarif et Crait seront tous deux disponibles dans les modes de jeu Heroes and Villains et en coopération, le MC85 Star Cruiser, First Order Star Destroyer et Scarif seront ajoutés.

De nouvelles apparitions incluent Rey et son sabre laser, Kylo Ren avec son masque reforgé et l’empereur Palpatine portant son dernier ensemble de robes.

Vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour via le blog et consulter les notes de mise à jour ici.

Plus tôt ce mois-ci, DICE a également annoncé qu’une dernière mise à jour de contenu arrivera en juin pour Battlefield 5. Après la mise à jour estivale, le jeu de base passera essentiellement en mode maintenance, mais les joueurs peuvent toujours s’attendre à ce que les événements et les activités occupent les joueurs.

