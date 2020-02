La mise à jour en ligne d’EVE donnera aux joueurs une seconde chance au combat

Pendant le combat dans EVE Online, si l’ennemi a ciblé votre navire et l’a détruit, ce fut la fin de votre temps au combat. Mais avec la dernière annonce du développeur CCP, la Frigate Escape Bay, vous pouvez immédiatement rejoindre le combat et chercher vengeance, bien que dans un navire beaucoup plus petit.

Fin mars, tous les navires de classe cuirassé recevront une baie d’évacuation. La baie permettra aux joueurs de stocker un seul navire de classe frégate, équipé et prêt pour le combat. Lorsque le cuirassé d’un joueur est détruit, au lieu de s’éjecter dans l’espace comme une nacelle d’évacuation sans défense et sans arme, les joueurs pilotent à la place un petit vaisseau de combat plus maniable. C’est un peu comme une poupée matriochka, mais avec des pistolets.

La Frigate Escape Bay fait partie des changements EVE Online qui ont été introduits depuis janvier dans le cadre du Quadrant «Fight or Flight». Les quadrants sont une nouvelle façon dont les développeurs d’EVE ont divisé l’année en quatre trimestres et apportent des changements selon un thème distinctif dans chacun d’eux. Le quadrant actuel se concentre sur tout ce qui concerne le PvP: l’équilibre des navires, les combats et les risques, et le risque par rapport aux récompenses. La Frigate Escape Bay offre aux joueurs plus d’options pour s’échapper ou doubler pendant les bagarres de cuirassés.

En accord avec le thème «combat ou fuite», les joueurs utilisant l’Escape Bay auront quelques choix à faire lorsqu’ils mettront leur frégate sous tension. Seuls certains types de frégates pourront être stockés dans les baies. La baie n’acceptera que des navires adaptés au combat direct ou au soutien de première ligne, qui manquent de furtivité ou de capacités de voyage spéciales. Un joueur devrait-il reprendre le combat avec les nouvelles armes ou les nouveaux systèmes d’attaque électroniques de son navire? Ou devraient-ils tourner la queue et fuir, en utilisant la vitesse et la maniabilité accrues de la frégate pour échapper à leur agresseur?

Si la frégate d’un joueur est détruite, il sera éjecté dans sa capsule d’échappement normalement. Cela signifie qu’ils risquent d’être détruits et renvoyés dans leur baie de clones, potentiellement de l’autre côté de la galaxie.

La mise à jour devrait entrer dans le serveur de test EVE lundi, et les joueurs semblent très excités à ce sujet. Le changement est quelque chose de tout nouveau pour EVE, et pouvoir lancer un vaisseau avec un joueur à l’intérieur d’un autre vaisseau est quelque chose qui pourrait s’étendre à d’autres domaines du jeu. Avec la base de joueurs notoirement désagréable d’EVE, il est rare de voir une nouvelle fonctionnalité se répandre, s’approchant de l’amour universel, en particulier une qui est venue de nulle part au lieu de répondre à la demande des joueurs.

