La mise à jour Hellish Add-On de Bethesda pour DOOM et DOOM II est maintenant disponible

La plus grande mise à jour de Bethesda à ce jour pour CONDAMNER et DOOM II sur toutes les plateformes – y compris la Nintendo Switch – a officiellement été mise en ligne. Il offre une prise en charge supplémentaire – y compris le cinquième épisode non officiel SIGIL de John Romero, une prise en charge de 60 images par seconde, des options de rapport hauteur / largeur supplémentaires, une sauvegarde et un chargement rapides, une sélection de niveau, “plus une tonne” de fonctionnalités de qualité de vie et des optimisations de performances.

Voici les notes de mise à jour complètes du forum Bethesda.net:

Points forts du patch:

Prise en charge des modules complémentaires: Les modules complémentaires peuvent désormais être téléchargés et lus à partir du menu principal. Nous continuerons à ajouter du contenu qui est un mélange de modules complémentaires officiels DOOM et DOOM 2, ainsi que certains des meilleurs épisodes et mégawads de la communauté publiés pour les jeux DOOM originaux. Nous avons organisé la liste initiale et nous vous demanderons bientôt vos choix pour les meilleures liasses faites par la communauté! Consultez la FAQ ci-dessous pour plus d’informations!

Prise en charge de 60 FPS: Pour la première fois, DOOM et DOOM II fonctionnent désormais à 60 FPS sur toutes les plateformes, au lieu de 35 FPS comme dans les versions originales.

Option de rapport hauteur / largeur ajoutée: Étire l’affichage verticalement pour correspondre au rapport d’aspect 4: 3 d’origine dans lequel le jeu était censé être joué.

Ajout de la sauvegarde et du chargement rapides: Mettez le jeu en pause et appuyez sur R / R1 / RB pour enregistrer immédiatement où vous êtes et annuler le jeu. Chargez votre sauvegarde rapide en interrompant le jeu, puis en appuyant sur L / L1 / LB.

Sélection de niveau ajoutée: Choisissez un épisode, une carte et la difficulté de votre choix et jouez immédiatement dessus sans avoir à effacer les niveaux précédents en premier.

Carrousel d’armes ajouté: Vous n’avez plus besoin de parcourir toutes les armes pour arriver à celle que vous voulez. Appuyez sur Arme précédente ou suivante pour mettre en surbrillance l’arme que vous souhaitez, et elle sera immédiatement remplacée par l’arme sélectionnée.

Ajout de Quick Weapon Select: Le pavé directionnel peut désormais être utilisé pour permuter rapidement entre les armes.

Up: fusil de chasse et super fusil de chasse

À droite: Chaingun

Down: Rocket Launcher

Gauche: pistolet à plasma

Luminosité globale et luminosité de niveau ajoutées: Augmentez la luminosité globale pour rendre les couleurs plus lumineuses, mais si cela ne suffit pas, vous pouvez également augmenter la luminosité du niveau pour modifier la luminosité des lumières dans le monde.

Ajout de l’alternance de hauteur SFX aléatoire: Désactivez les hauteurs sonores aléatoires pendant la lecture, ce qui était une fonctionnalité présente dans les premières versions de la version originale de DOOM.

Nouvel écran partagé HUD: Un HUD minimal sera utilisé lors de la lecture multijoueur sur écran partagé. La barre d’état inférieure est supprimée, ce qui laisse plus d’espace pour le jeu à afficher.

Changements:

Graphiques de santé modifiés: La pilule a été changée en vert plus, ce qui rend les graphiques plus proches de leur apparence d’origine.

Niveau secret de Wolfenstein modifié: Les ennemis du niveau Wolfenstein ont été restaurés dans la version DOS d’origine. Les textures originales et l’audio ennemi ont été rajoutées au niveau, mais avec [censored] références supprimées.

Optimisation des performances:



Plusieurs optimisations ont été apportées au logiciel de rendu DOOM afin de mieux prendre en charge 60 FPS et d’augmenter la durée de vie de la batterie.

La résolution de rendu du jeu sur la version Nintendo Switch s’affiche désormais à 640×400 pour prendre en charge 60 FPS et améliorer la durée de vie de la batterie.

Amélioration du comportement lors du démarrage du jeu en mode veille. Il peut toujours y avoir des cas où le jeu se bloque après le réveil.

Accélération de diverses animations de l’interface utilisateur pour accélérer la navigation dans les menus.

Correctifs:

Correction d’un problème dans la version DOS d’origine où les objets de la carte ne suivaient pas correctement le joueur après le chargement d’une partie enregistrée. Cela corrige également un plantage occasionnel lors du chargement d’une sauvegarde avec un projectile BFG actif.

Correction d’un problème où le jeu sautait plusieurs tics après une pause.

Correction d’un problème où les démos du mode attractif se désynchronisaient, ce qui faisait que la lecture de la démonstration s’écartait de la version DOS d’origine.

Le trophée “Quand je suis avec toi” pour avoir battu tous les niveaux de Nightmare en mode coopératif a été corrigé et sera désormais attribué correctement.

La taille du patch dans la version Switch du jeu serait de 378 Mo. Il y a aussi apparemment un problème connu avec une réalisation DOOM II:

Le succès / trophée DOOM II «La ville» (battre tous les niveaux de la ville – MAPS 12-20) ne se déverrouille pas lors de la sortie secrète dans MAP15: La zone industrielle dans la campagne solo. Solution – Si vous tentez de remporter ce trophée, veuillez choisir de sauter la sortie secrète dans MAP15: La zone industrielle et vous ne devriez avoir aucun problème à l’obtenir après avoir terminé MAP20.

En dehors de cela, il y a une FAQ complète sur le forum sur les add-ons, et Bethesda dit qu’il en publiera plus “régulièrement” au cours des prochains mois, alors gardez un œil sur le contenu encore plus infernal. Pour obtenir un aperçu des modules complémentaires, consultez notre poste existant.

Retournerez-vous en enfer pour essayer cette nouvelle mise à jour? Laissez un commentaire ci-dessous.

.