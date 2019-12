La mise à jour Legacy de Dead Cells ramène les versions de jeu précédentes

Motion Twin a publié un nouveau patch Dead Cells qui réintroduit toutes les anciennes versions du jeu. La mise à jour Legacy, disponible dès maintenant sur PC, ramène les jours de gloire de Dead Cells pour ceux qui se sentent nostalgiques.

La mise à jour héritée vous permet de jouer "à chaque itération majeure du jeu depuis la première version de Early Access jusqu'à [la] version actuelle", a écrit Motion Twin dans un article de blog Steam. "Nous veillerons bien sûr à y stocker également toutes nos futures mises à jour majeures." Le correctif fait également quelques choses supplémentaires, telles que la prévention de la suppression des sauvegardes dans le cloud, l'ajout de nouvelles mutations et armes, la refonte des armes de «merde totale», et plus encore.

La fonctionnalité phare de la mise à jour héritée, comme son nom l'indique, est la rejouabilité de toutes les mises à jour majeures précédentes de Dead Cells. Cela comprend la montée du géant, la main du roi et bien d'autres.

Pour accéder aux mises à jour précédentes de Dead Cells, faites un clic droit sur le jeu dans votre bibliothèque Steam et sélectionnez "Propriétés". Cliquez sur l'onglet "Betas" et choisissez la version que vous souhaitez jouer dans le menu déroulant. Appuyez sur "Fermer", attendez la fin du téléchargement et profitez de votre version préférée de Dead Cells. La mise à jour héritée n'est actuellement disponible que sur PC, mais Motion Twin a déclaré dans un tweet séparé que "les mises à jour arriveront sur toutes les plateformes dès que possible".

Motion Twin, en collaboration avec le studio nouvellement créé Evil Empire, a confirmé que Dead Cells continuera à recevoir du nouveau contenu jusqu'en 2020. Le Bad Seed, un nouveau morceau de DLC, arrivera au roguelike-Metroidvania au premier trimestre de l'année prochaine. cela "apporte deux nouveaux biomes en début de partie et un gros boss # $ &% – off pour vous battre la tête contre." La Bad Seed coûtera 5 $ USD lors de sa mise en ligne.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d'utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Comment les cellules mortes vous empêchent secrètement de mourir

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.