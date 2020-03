La mise à jour multijoueur de Mario Kart Tour est enfin arrivée

La mise à jour multijoueur tant attendue de Mario Kart Tour est enfin arrivée. C’est dans les délais, car Nintendo avait précédemment annoncé que la mise à jour multijoueur arriverait le 8 mars.

Tout ce que vous avez à faire est de mettre à jour Mario Kart Tour pour débloquer le multijoueur, ce qui vous permet enfin de courir contre d’autres adversaires humains. Pour les «courses standard», les règles changeront chaque jour, ce qui devrait en théorie encourager les gens à revenir chaque jour pour voir les nouveautés. Les joueurs peuvent également inviter des joueurs spécifiques à des courses personnalisées où ils décident des règles concernant les objets, les tours, etc.

Une autre variante est appelée “Gold Races”, et celles-ci sont verrouillées derrière un mur payant. Les joueurs doivent acheter le Gold Pass de 5 USD / mois pour participer à ces courses, qui incluent des vitesses plus rapides à 200 cm3. Le Gold Pass est également livré avec une allocation de devises et de badges dans le jeu.

Mario Kart Tour est sorti en septembre 2019. Le jeu gratuit fait de l’argent avec le Gold Pass et ses diverses autres microtransactions, qui ont rapporté jusqu’à présent plus de 85 millions de dollars.

Le dernier jeu Mario Kart pour console est Mario Kart 8 Deluxe, et c’est le jeu le plus réussi pour Nintendo Switch avec quelque 22,96 millions d’exemplaires vendus. Le jeu a été initialement publié pour la Wii U, et il s’est vendu à 8,44 millions d’exemplaires sur ce système, ce qui porte son total à 31,4 millions.

À l’affiche: Mario Kart Tour sur mobile | GameSpot Live

