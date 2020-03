La mise à jour Need for Speed ​​Heat de mars ajoute le marché noir, de nouvelles voitures et plus de fonctionnalités

Par Sherif Saed,

Mardi 3 mars 2020 13:19 GMT

La mise à jour du printemps de Need for Speed ​​Heat introduit une nouvelle fonctionnalité et deux nouvelles voitures.

Besoin de chaleur rapideLa mise à jour de mars est en cours de déploiement sur toutes les plateformes. Le plus gros ajout est la nouvelle livraison du marché noir, qui est une autre possibilité pour les joueurs de gagner de nouvelles voitures.

Les activités de livraison au marché noir sont gérées dans le jeu par Raziel, un nouveau personnage qui sera le point de contact du joueur en ce qui concerne les importations exotiques. Avec cette mise à jour particulière, deux nouvelles voitures sont ajoutées.

L’Aston Martin DB11 Volante 2018 et son lot d’articles sont entièrement gratuits, tandis que la McLaren F1 1993 vous coûtera 5 $ en argent réel. Le développeur Ghost Games a déclaré que les futures importations de Black Market Delivery suivront également la même structure: une variante d’une voiture existante gratuitement et une voiture entièrement nouvelle pour de l’argent réel.

Les deux voitures peuvent être récupérées dans les conteneurs d’expédition à Port Murphy, ce qui lancera la quête de Raziel. L’Aston Martin gratuite est disponible chez REP 20, et la McLaren chez REP 30.

Lisez la suite pour un aperçu de tout ce qui est inclus dans le premier pack de voitures Black Market.

Aston Martin DB11 Volante 2018 (gratuit)

Quête narrative.

Six ensembles de défis (trois à cinq heures de jeu) avec des activités recyclées et de nouveaux événements exclusifs.

Tenues de personnages.

Éléments de personnalisation.

Articles de vanité.

McLaren F1 1993 (5 $)

Quête narrative.

Six ensembles de défis (trois à cinq heures de jeu) avec des activités recyclées et de nouveaux événements exclusifs.

Tenues de personnages.

Éléments de personnalisation.

Articles de vanité.

Le patch de printemps ajoute également une nouvelle fonctionnalité pour mieux mettre en valeur les articles nouvellement acquis, les nouvelles cinématiques de lancement de course, les nouvelles animations de célébration, les nouveaux éléments de personnalisation de la voiture, la possibilité de régler l’intensité du tremblement de l’écran et plus encore.

