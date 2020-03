La mise à jour Nioh 2 corrige de nombreux bugs, accélère les gains de compétence, plus

Par Stephany Nunneley,

Samedi 21 mars 2020 13:51 GMT

Un patch pour Nioh 2 a été publié, et il est livré avec de nombreuses corrections.

La mise à jour 1.05 est désormais disponible pour Nioh 2, et à côté de nombreuses corrections de bugs, viennent quelques ajustements.

Une fois la mise à jour appliquée à votre jeu, vous gagnerez plus rapidement en compétence lorsque vous utiliserez une arme dont le niveau de compétence n’est pas aussi élevé que votre arme de niveau de compétence le plus élevé.

En parlant de compétence, moins est maintenant requis dans quelques-unes des missions du Dojo.

La mise à jour a également réduit la santé de Gaki et une partie de sa puissance d’attaque, et la force de quelques attaques maîtrisées utilisées par les ennemis a été réduite.

De plus, les niveaux recommandés de certaines missions ont été ajustés pour mieux refléter leur difficulté perçue.

# Nioh2 Update v1.05 Notes pic.twitter.com/5RRK3dSMdX

– Team NINJA (@TeamNINJAStudio) 20 mars 2020

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Il y a beaucoup plus dans les notes de mise à jour, comme vous pouvez le voir sur le tweet; cependant, Gematsu a transcrit les notes pour en faciliter la lecture.

Si vous venez de prendre le jeu et avez besoin de plus d’informations sur les meilleures versions et les meilleures statistiques, nous avons ce qu’il vous faut. Si vous rencontrez des problèmes avec les boss, voici comment battre chaque boss dans Nioh 2.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.