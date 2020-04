La mise à jour Scarif de Star Wars Battlefront 2 sera la dernière mise à jour du jeu.

EA a annoncé que la prochaine mise à jour Scarif pour Star Wars Battlefront 2 sera la dernière mise à jour du contenu du jeu. Bien que Star Wars Battlefront 2 ait un début difficile grâce à de nombreux problèmes de boîte à butin. Cependant, le développeur EA DICE a travaillé dur au cours des dernières années pour vraiment peaufiner le jeu et en faire un jeu Star Wars digne. Espérons simplement qu’ils ont appris de leurs erreurs lors de la sortie du prochain jeu Star Wars Battlefront.

“Au-delà du mois d’avril, nous passons à une phase où les serveurs, les défis dans le jeu, les événements récurrents tels que Double XP et plus, et le support du jeu porteront cette expérience de jeu Star Wars large et riche dans le futur”,

“Cela signifie que nous nous éloignons de la mise à jour régulière du contenu. Alors que le jeu continue avec les joueurs et notre communauté, nous avons hâte d’entendre vos histoires pour les années à venir. “

Maintenant, si vous êtes un passionné de Star Wars Battlefront 2, notez que les développeurs n’abandonnent pas complètement le jeu, car ils continueront à travailler sur le système anti-triche des jeux et à maintenir les serveurs en service pendant un certain temps.

La mise à jour de Star Wars Battlefront 2 Scarif sortira le 29 avril 2020.

