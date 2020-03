La mise à jour Wastelanders de Fallout 76 a brisé le budget des acteurs de la voix

L’équipe Fallout 76 a eu beaucoup à faire au cours de l’année dernière, travaillant à étoffer un monde autrefois peuplé uniquement de joueurs et de monstres. Il n’est pas surprenant de découvrir que certaines des mises à niveau du jeu ont dépassé le budget.

Dans une interview publiée par USgamer, le vice-président de Bethesda, Pete Hines, est entré dans les détails du processus de développement de Wastelanders, discutant à la fois des objectifs du projet et de ce qui a permis de les atteindre.

Avec un monde de nouveaux PNJ à intégrer dans le jeu, Hines révèle que les concepteurs sont allés un peu plus loin en ajoutant un dialogue qui devrait ensuite être livré par des acteurs de la voix. “Ils sont allés bien au-delà de ce pour quoi ils étaient prévus, car les designers ne peuvent pas s’aider eux-mêmes. Ils ont donc dépassé leurs budgets de comptage de mots”, a-t-il déclaré.

La conception des interactions et des quêtes des PNJ s’est concentrée sur la rejouabilité, car Hines est réaliste de ne pas pouvoir produire du contenu aussi rapidement que les joueurs peuvent y jouer. “Il n’y a tout simplement pas de cadence raisonnable pour que vous puissiez publier de gros volumes de contenu de quête, qui suivra la mesure dans laquelle les joueurs le parcourent, car cela vous prendra six mois, neuf mois, un an pour créer du contenu qu’ils ‘ va brûler dans deux semaines “, a déclaré Hines.

Il a également discuté des similitudes dans les retouches de Fallout 76 avec les mises à jour post-sortie que Bethesda devait apporter à Elder Scrolls Online. Les approches sont si similaires que Fallout 76 obtient même une initiative One Wasteland pour correspondre à One Tamriel de l’ESO – une série de changements qui permettront aux amis de jouer ensemble même s’ils sont dans des factions différentes ou s’ils sont très différents.

S’il y a une chose que la nouvelle mise à jour ne touchera pas beaucoup, c’est le PVP. Comme nous l’avons signalé plus tôt, la version originale de Fallout 76 mettait davantage l’accent sur le PVP que la majorité des joueurs n’étaient intéressés, donc la nouvelle mise à jour compensera cette erreur.

Wastelanders sera disponible en tant que mise à jour gratuite pour tous les joueurs PC, Xbox One et PlayStation 4 le 7 avril, coïncidant avec le lancement de Fallout 76 sur Steam.

À l’affiche: Fallout 76: Wastelanders – Bande-annonce officielle