La mise à jour Wastelanders de Fallout 76 est disponible la semaine prochaine, alors consultez la bande-annonce de lancement

La mise à jour de Fallout 76 Wastelanders sortira la semaine prochaine, et pour vous faire pomper, Bethesda a publié une bande-annonce de lancement.

Initialement prévue pour le 7 avril, la mise à jour des Wastelanders pour Fallout 76 sortira à la place le 14 avril.

C’est le même jour que le jeu arrive sur Steam. Si vous avez acheté le jeu sur PC et l’avez joué via le lanceur Bethesda.net, vous recevrez une copie gratuite du jeu à jouer sur Steam.

Pour réclamer votre copie, vous devrez associer votre compte Steam à votre compte Bethesda.net avant 23 h 59 HNE le 12 avril. N’oubliez donc pas de le faire.

La mise à jour Wastelanders introduit des PNJ entièrement exprimés dans le monde et comprend également un nouveau scénario, des choix de dialogue, des factions, des emplacements, des ennemis, de nouvelles armes, un nouveau système de réputation et plus encore.

