La mise en quarantaine des coronavirus fait augmenter le prix de Wii Sports

La quarantaine dans le monde causée par le coronavirus (COVID-19) a amené les gens à trouver diverses alternatives pour continuer leur vie dans l’isolement. Certains affectés ont trouvé dans les jeux vidéo un moyen de recréer et même de faire de l’exercice. Wii Sports est l’un des exposants les plus intéressants du marché, ceux de Nintendo et précisément celui qui a révolutionné l’industrie. Pour cette raison, il n’est pas rare que les gens se tournent vers ce versement pour mettre en quarantaine. Cependant, cette demande a entraîné une forte augmentation de son prix.

En ces temps où les gens recherchent des alternatives pour s’amuser et faire de l’exercice sans quitter la maison, beaucoup ont essayé d’acheter Wii Sports, ce qui l’a fait vendre à un peu plus du double de son prix habituel. Selon les informations de Nintendo Soup, le titre de l’exercice pourrait être trouvé à environ 10 $ US, mais au milieu de la quarantaine des coronavirus, son prix a augmenté à environ 25 $ USD, ce qui signifie une augmentation d’environ 150%.

Au cas où vous l’auriez manqué: La Nintendo Switch a des problèmes de distribution au Japon en raison du coronavirus.

Wii Sports est une livraison Wii, donc, comme vous pouvez l’imaginer, elle ne se produit plus, et la seule façon de l’obtenir est via les sites de vente Internet et la plupart d’entre eux utilisés. Cela dit, le prix auquel il est vendu n’est pas fixe et varie en fonction de la demande.

Ring Fit Adventure, un autre titre de Nintendo axé sur l’activité physique, est disponible sur Nintendo Switch. Cependant, le jeu est confronté à une période de rareté en Amérique du Nord, mais la bonne nouvelle est que Nintendo travaille déjà à résoudre ce problème. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Nintendo si vous visitez cette page.

