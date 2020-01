La mission top-down Shmup XX de l’UPL est la sortie des archives d’arcade de cette semaine

Cette semaine, Hamster a ajouté le Shmup descendant XX Mission à sa collection d’Arcade Archives sur le Switch eShop.

Le titre d’arcade a été initialement publié par UPL en 1986 et vous permet de basculer entre les attaques terrestres et aériennes pour détruire les vaisseaux et les flottes entrants. Si vous mettez sous tension, vous pourrez utiliser des armes différentes et beaucoup plus puissantes.

Voici quelques captures d’écran du PR:

Comme d’habitude, cela vous coûtera 7,99 $ / 6,29 £ et prend en charge jusqu’à deux joueurs. Allez-vous essayer ce dernier shmup rétro pour arriver à Switch? Commentaires ci-dessous.

.