La MLB débute sa saison en ligne avec la MLB The Show Players League

La Ligue majeure de baseball a annoncé vendredi que pour la première fois, elle accueillerait une saison virtuelle de baseball avec 30 athlètes MLB dans le MLB The Show 20 de la PS4. La saison comprendra 29 matchs de trois manches en avril, les huit meilleures équipes se qualifiant pour les séries éliminatoires, se terminant par les deux meilleures équipes s’affrontant dans les World Series.

L’ouverture de la saison a commencé le 10 avril avec Amir Garrett, des Reds de Cincinnati, battant Blake Snell, lanceur des Rays de Tampa Bay sur le compte Twitch de MLB Network. Les joueurs sautaient de haut en bas à l’écran et montraient de la frustration lors du match inaugural.

En plus d’offrir des divertissements aux fans de baseball, la MLB s’est associée à la Major League Baseball Players Association et à Sony Interactive Entertainment pour faire don d’un collectif de 175 000 $ aux Boys & Girls Clubs of America and Canada.

“Leurs contributions nous aideront à soutenir nos efforts dans les communautés du pays pour fournir des repas critiques, un soutien aux enfants des premiers intervenants et un apprentissage virtuel aux enfants, aux familles et aux communautés”, a déclaré Jim Clark, président et chef de la direction des Boys & Girls Clubs of America. dans un rapport. “Aujourd’hui, dans le contexte de la crise actuelle, nous nous engageons plus que jamais à assurer au personnel, aux membres, aux familles et aux communautés du Club les ressources et le soutien dont ils ont besoin.”

Même avec la saison régulière de la MLB annulée en raison de la COVID-19 MLB, la Show Players League garde les choses authentiques avec Robert Flores, hôte du réseau MLB, prouvant les commentaires en temps réel pour les jeux. L’action se poursuit aujourd’hui avec Ty Buttrey des Los Angeles Angels, Jon Duplantier des Arizona Diamondbacks, Niko Goodrum des Detroit TigersTigers, Carl Edwards Jr. des Seattle Mariners, Rhys Hoskins des Philadelphia Phillies et Jesus Luzardo des Oakland A’s .

Pour un classement à jour, gardez un œil sur le compte Twitter de MLB The Show. Vous pouvez voir tous les jeux sur les comptes YouTube, Facebook, Twitter et Twitch de MLB.

