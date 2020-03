La Mole 2020: Riot annule sa participation à l’événement mexicain

Le coronavirus annule pratiquement tout et à mesure que la situation, déjà déclarée pandémie par l’OMS, continue de progresser, différents pays, organisations et entreprises prennent des décisions difficiles mais nécessaires. Malheureusement, l’un d’eux vient de se dérouler concernant l’événement mexicain La Mole 2020, qui n’aura plus la présence de Riot Games.

Il y a quelques instants, le compte officiel de League of Legends pour l’Amérique latine a publié une déclaration au nom de Riot Games où la société rapporte qu’elle a décidé de ne pas assister à La Mole 2020, un événement qui commence demain 13 mars et sera actif jusqu’au 15. Selon Riot, la décision a été prise dans le contexte de la crise sanitaire vécue par le coronavirus, indiquant clairement que pour l’entreprise, la sécurité de ses travailleurs et de ses fans passe avant tout, de sorte qu’ils préfèrent ne rien risquer. ou n’importe qui.

Jusqu’à présent, Riot Games est la seule entreprise à avoir annulé sa participation à La Mole 2020, donc la présence de Nintendo, Bandai Namco et Xbox est toujours d’actualité.

Le coronavirus a entraîné l’annulation de l’E3 2020

La plus récente victime du coronavirus a été l’E3 2020, l’événement de jeu vidéo le plus important de l’année qui n’aura pas lieu cette fois, car l’ESA a confirmé qu’il n’y avait pas de conditions pour l’exécuter, en particulier en raison des états d’urgence qui sont déclarés en différentes villes des États-Unis et les fortes restrictions sur les voyages.

