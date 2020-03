La Mole 2020: Xbox et Riot Games sont prêts pour l’événement

L’édition 2020 de La Mole, l’une des conventions de la bande dessinée et de la culture pop au Mexique, proposera un contenu conçu pour les joueurs de Gaming Alley. Grâce à cela, les fans peuvent profiter du contenu de marques telles que Xbox, Riot Games et autres.

Allons-y en partie: dans la Gaming Alley de La Mole 2020, vous aurez l’occasion de participer à des tournois de jeux intenses comme Gears 5 et Fortnite. Ce n’est pas tout, puisque vous pouvez également profiter d’Ori et de la volonté des feux follets, un jeu qui fera ses débuts très bientôt.

Un détail intéressant est que Xbox a également préparé une expérience Xbox Game Pass pour La Mole 2020. Bien que de nombreux détails sur l’expérience manquent, nous savons qu’il sera possible de gagner des abonnements pour le service.

De son côté, Riot Games, développeur de la populaire League of Legends, aura également une présence intéressante à La Mole 2020. Par conséquent, le développeur nous fera voir du matériel de League of Legends, Legends of Runaterra et Teamfight Tactics.

Enfin, Bandai Namco Entertainment a annoncé qu’il allait prendre une démo de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, le nouveau jeu de The Superchamps. Grâce à cela, la communauté aura l’occasion d’essayer le nouveau jeu de l’un des anime les plus populaires de notre région.

Tu veux plus? Ensuite, sachez que plusieurs studios mexicains seront également présents à La Mole 2020. Parmi eux, Hyperbeard Games; Seashell Studio; Navigateur; Nuke Games; Halberd Studios; Jeux d’Ihtoa; Brome; Mecha Studios; Pixel Ogre; Jeux de Garda et Megalixir.

Le Mole 2020 aura lieu du 13 au 15 mars au Centre Citibanabex de Mexico. Vous pouvez en savoir plus sur cet événement en cliquant ici.

