La montée de Skywalker tôt

Star Wars: The Rise of Skywalker, avec Rey. Image: Disney / Lucasfilm

Avez-vous besoin de quelque chose à faire pendant que vous restez à la maison, ce qui est facilement la meilleure chose que vous puissiez faire pour endiguer la vague de Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, qui se propage actuellement largement à travers une grande partie de la monde? Eh bien, Disney a de l’aide. Eh bien, selon ce que vous pensez de The Rise of Skywalker.

C’est vrai, quelques jours avant la date prévue, Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant en vente sur une variété de plateformes numériques, y compris Amazon Video, Google Play, Vudu et iTunes. Les copies physiques ne sont pas encore disponibles, mais si vous souhaitez les acheter et les diffuser en streaming jusqu’à des résolutions 4K, vous avez la possibilité.

Que vous souhaitiez l’option est une autre histoire, compte tenu de la forte division d’un film. Mais il est bon de savoir que Disney essaie de faciliter un peu notre éloignement social. Bien qu’il soit frappant de constater que faire ce genre de choses – Disney met également Frozen 2 sur Disney Plus tôt – peut tout simplement arriver. Rend les attentes pour obtenir de nouveaux films et contenus un peu bizarres, quand vous savez qu’au moins une partie de ce temps pourrait être assez épurée. À tout le moins, le nouveau coronavirus coupe des illusions étranges sur le fonctionnement de nos moyens de production culturelle et matérielle.

Mais peu importe. Rey combat des méchants! Kylo Ren couve! Rester à la maison. Regardez Star Wars. Mettez-vous en colère et tweetez, et ne sortez pas. Tout le monde s’en portera mieux.

