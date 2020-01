La montée en puissance de nouveaux champions annoncée pour Switch

Il existe des séries d’animation japonaises qui ont accompagné de nombreux enfants à l’heure des collations dans les années 90 comme Sailor Moon ou Dragon Ball. Mais la série qui nous amène tous ici aujourd’hui est Champions (Oliver et Benji), car Bandai Namco a proposé qu’aujourd’hui, cela exciterait ces gens qui, en tant qu’enfants, ont vu les aventures d’Oliver Atom et de la société sur leurs téléviseurs annonçant un jeu vidéo qui aime qui à l’époque était Dragon Ball FighterZ, nous n’avons jamais pensé que cela se réaliserait, mais c’est ainsi. Captain Tsubasa: Rise of New Champions arrivera en 2020 sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC. Vous pouvez voir sous ces lignes le première bande-annonce officielle sports:

Le stade vibre de l’excitation de regarder les deux jouer! Aux deux!

Il y a peu de détails que nous connaissons encore sur Captain Tsubasa: Rise of New Champions mais grâce à son site officiel, nous pouvons vous apporter quelques détails intéressants. Le premier est qu’il aura un moyen multijoueur local avec jusqu’à 4 joueurs à la fois en mode TV et en mode bureau. En mode portable, comme cela est évident, une seule personne peut jouer le titre. De plus, vous pouvez consulter boxart qui aura le sur Nintendo Switch, ainsi qu’une série de légendes et images du titre:

Que pensez-vous de cette étonnante annonce? Votre battage médiatique pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions est-il aussi grand que les stades où les joueurs devaient jouer à leurs jeux? Comme vous pouvez le voir dans sa première bande-annonce, le titre Cel shading style, ainsi que quelques animations très travaillées et fidèles au matériel d’origine. Et en mettant le matériel original au premier plan, ne le manquez pas Vidéo Yoichi Takahashi, Captain Tsubasa mangaka, à l’occasion de l’annonce du titre. Bien sûr, il est en japonais sous-titré dans la même langue. Rendez-vous sur le terrain!

Source 1

Source 2

Connexes