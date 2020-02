La mort est comme un ouragan ici à Darksburg

Capture d’écran: Shiro Games (Darksburg)

Il y a un sentiment de naufrage que j’éprouve à chaque fois que mon équipe à Darksburg est entourée de zombies gothiques violets. Des vagues d’entre eux se brisent contre nous, repoussées par nos attaques, pour se réformer et nous attaquer à nouveau. C’est sûrement le dernier, je pense, à avoir retrouvé notre groupe de quatre encore une fois quelques instants plus tard.

Parfois, nous survivons. Le plus souvent, nous mourons. Mais le mélange intelligent de combat isométrique de clickers de Darksburg et de grandes hordes vermintides est amusant à expérimenter, quel que soit le résultat.

Darksburg est venu sur Steam Early Access la semaine dernière. Bien qu’il ait un besoin urgent de plus de personnages et d’arbres de compétences plus profonds, il sert toujours de démo amusante pour le concept sous-jacent: un groupe de quatre peut-il travailler ensemble pour surmonter les obstacles et passer du point A au point B sans être déchiré par un cadre diversifié de démons macabres?

Certains ennemis vous piègent dans des filets, d’autres vous attrapent par la gorge. Premièrement, un chevalier mort-vivant imposant avec une épée géante, apparaît au hasard lorsque vous le soupçonnez le moins. Ce que Darksburg manque d’originalité avec son cadre médiéval familier et son récit lâche «échapper aux zombies», il compense d’énormes essaims d’ennemis qui vous forcent à ne jamais baisser la garde.

Chaque niveau monte et descend. Les périodes d’exploration légère sont suivies d’intenses escarmouches. Vous êtes parfois interrompu par un combat contre un boss ou par la nécessité de repousser plusieurs vagues de zombies en attendant le déverrouillage de la porte ou l’arrivée d’un ferry. Imaginez si un donjon Diablo suivait la structure en sablier d’une carte Gears of War, avec de grandes arènes inondées d’ennemis cédant la place à des combats étroits avant de finalement revenir en arrière.

Les personnages de Darksburg aident également à la répétition de tuer des centaines de zombies en cliquant dessus pour qu’ils ne deviennent pas rassis. Rose brandit une arbalète et un animal ressemblant à un renard qui mordille les talons de tous les ennemis piégés dans sa zone d’effet. Le cuisinier Runolf peut jeter des cuves de ragoût pour guérir sa fête entre les zombies dénigrants avec sa poêle. Leurs capacités sont liées aux temps de recharge, mais ne sont pas limitées par une réserve de points magiques. Aussi longtemps qu’ils restent en vie, ils peuvent continuer à parcourir leurs capacités, enchaînant des combos à chaque nouvelle rencontre. Il n’y a rien de mieux que de repousser une vague d’ennemis apparemment insurmontable parce que chaque joueur (ou ordinateur AI, si vous préférez) ne laisse pas une seule attaque inutilisée ou gaspillée en surpuissance.

Mais Darksburg est clairement loin d’être prêt pour une sortie complète. En plus de sentir qu’il n’y avait pas suffisamment de cartes et de personnages pour garder les choses intéressantes après les cinq premières heures, je souhaitais que mes personnages puissent se développer davantage au cours d’un match. Les progrès en jouant lentement classent leurs niveaux globaux, débloquant une poignée d’avantages passifs qu’ils peuvent équiper pour gagner en capacité de survie et devenir plus mortel. Cependant, ils ne deviennent pas plus puissants dans les matchs eux-mêmes, ce qui est contraire à la nécessité de tuer beaucoup de choses.

Le jeu similaire Vermintide 2 contourne ce problème en faisant en sorte que chaque coup d’épée ou le bruit d’un boulon d’arbalète soit lourd, horrible et mortel. Mais à Darksburg, où les ennemis sont cliqués plutôt que directement empalés, cela ne semble pas aussi gratifiant. Compte tenu de ses similitudes avec les arènes de combat en ligne multijoueur comme Dota 2 et League of Legends, je m’attendais toujours à améliorer mes capacités, à dépenser de l’or pour acheter de meilleurs équipements et à utiliser une stratégie plus avancée à la fin d’une carte que lorsque je commencé. Même les capacités passives auxquelles vous avez accès sont trop longues à débloquer (un tous les cinq niveaux) et ne compensent pas l’absence d’un arbre de compétences plus substantiel.

Il y a beaucoup de place pour Darksburg pour devenir ce genre de jeu, ou peut-être que ses créateurs ont d’autres plans pour donner à chaque match un sens plus profond de la progression. Shiro Games a également créé Northgard, un jeu de stratégie qui est continuellement mis à jour avec de nouvelles choses à un clip impressionnant, donc j’ai hâte de voir où en est Darksburg dans six mois. Je ne peux pas penser à un crossover plus dans ma timonerie qu’un Vermintide descendant qui joue comme Dota 2.

