La natation et la plongée ajoutent un peu de profondeur aux croisements d’animaux: de nouveaux horizons

La première grande mise à jour Animal Crossing: New Horizons de l’été est là, donnant aux villageois la possibilité de nager dans les eaux bleues claires au large des côtes de leurs îles paradisiaques, de plonger pour les créatures marines et d’être harcelé par les loutres. Mouillons, d’accord?

La mise à jour sur la natation et la plongée a été lancée la nuit dernière vers 21 h, heure de l’Est, donnant aux joueurs de la côte Est une heure pour s’emparer de la combinaison nécessaire avant la fermeture de Nook’s Cranny pour la soirée. Ceux qui ont eu la chance d’en attraper un ont eu droit à une petite baignade nocturne, qui était très sombre et difficile à voir, mais encore assez excitante.

Ma description d’objet sous-marin préférée jusqu’à présent. Capture d’écran: Nintendo / Kotaku

Une combinaison doit être portée en tout temps pour entrer dans l’eau. C’est un vêtement spécial qui est porté par-dessus la tenue du joueur, de sorte que votre villageois n’a pas à se déshabiller pour se baigner. La combinaison à rayures en plusieurs couleurs semble être la valeur par défaut, mais ce matin, il y avait un numéro élégant dans mon application Nook Shopping. En l’honneur de la nouvelle mise à jour, les joueurs marquent également un tuba officiel. Fantaisie.

Je suis une assiette de mode. Capture d’écran: Nintendo / Kotaku

Entrer dans l’eau est aussi simple que de marcher jusqu’au bord du rivage et d’appuyer sur le bouton A. Votre villageois pénètre à l’intérieur. Pour une entrée plus spectaculaire, appuyez sur A au bout d’un quai pour un bond en avant.

Il n’y a pas grand chose à faire dans l’eau, franchement. Vous pouvez nager, clôturé par des cordes entourant votre île, ou vous pouvez plonger pour des friandises sous-marines. Des bulles s’élevant de l’eau indiquent la présence de créatures marines, de plantes ou de perles rares utilisées dans les recettes d’artisanat spécifiques à l’eau. Vous ne pouvez pas accéder à votre inventaire en nageant, mais vous pouvez accéder à votre téléphone (Dieu merci pour les étuis étanches). Pour une nouvelle fois éclaboussant, je recommande d’allumer l’application appareil photo et d’utiliser la réaction « Delight » pour applaudir dans l’eau.

Délicieux! Capture d’écran: Nintendo / Kotaku

Il y a une toute nouvelle page dans la Critterpedia consacrée à la flore et à la faune sous-marine. Remettre des oursins, des anémones de mer, des crabes et des poulpes aux Blathers dans le musée les ajoute à vos réservoirs dans l’aile de poisson de ce bel établissement.

Collectionnez l’ensemble! Capture d’écran: Nintendo / Kotaku

Et si vous ramassez un pétoncle dans l’eau, vous pouvez obtenir la visite de Pascal, la loutre incroyablement lapidée. Il vous échangera de nouvelles recettes et articles de sirène pour vos pétoncles. Ensuite, il vous imposera une sagesse super lourde.

Dude a des problèmes. Capture d’écran: Nintendo / Kotaku

La natation et la plongée ajoutent une nouvelle dimension à nos îles Animal Crossing. Ce n’est pas une dimension complexe, mais c’est quelque chose de nouveau à faire. Je souhaite seulement que mes amis animaux puissent se joindre à moi pour gambader dans l’océan, et pas seulement pour que je puisse noyer Scoot le canard et alourdir son corps avec des rochers.

