La NBA 2K League lancera la saison en ligne la semaine prochaine

La NBA 2K League suit la plupart des sports électroniques et passe à un format en ligne, lançant sa troisième saison la semaine prochaine. ESPN rapporte que la saison trois commencera le 5 mai avec au moins les six premières semaines jouées à distance.

Le calendrier de la nouvelle saison sera publié bientôt, avec les 23 équipes de la NBA 2K League jouant sur leurs marchés locaux. Chaque semaine, seize matchs seront retransmis en direct sur Twitch et YouTube, à partir de 19 h HE et du mardi au vendredi. Chaque équipe disputera huit matches au cours des six premières semaines, et les trois tournois de la saison (The Tipoff, The Turn et The Ticket) devraient également revenir. Il y aura un changement en raison du format en ligne, chaque match étant joué dans un format au meilleur des trois. Chaque meilleur des trois comptera comme une victoire ou une défaite pour l’équipe participante.

“Nos joueurs ont été mis en quarantaine avec leurs coéquipiers alors qu’ils se préparent pour la saison et auront désormais la possibilité de s’affronter et de montrer qu’ils sont les meilleurs joueurs du monde”, a déclaré le directeur général de la NBA 2K League, Brendan Donohue.

La troisième saison verra deux nouvelles équipes rejoindre la ligue: les Hornets Venom GT, appartenant à Michael Jordan et exploités par les Charlotte Hornets; et les Tigres de Shanghai, détenus et exploités par Gen.G. Les Tigers sont la première équipe de la ligue située à l’extérieur de l’Amérique du Nord et n’appartenant pas à une franchise NBA. Ils feront partie des équipes qui espèrent remporter la couronne des champions en titre T-Wolves Gaming.