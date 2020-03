La NBA et les équipes de Premier League simulent des matchs annulés dans les jeux vidéo

Sans aucun match dans la NBA ou la Premier League anglaise dans un avenir prévisible, les équipes sont obligées de prétendre que les matchs se déroulent en utilisant la puissance des jeux vidéo.

Prenez les Phoenix Suns, par exemple, qui, après s’être remis du choc de la suspension de la saison, joueront le calendrier restant de l’équipe dans NBA 2K20, en le diffusant en direct sur Twitch.

Pendant ce temps en Angleterre, le match de Premier League de Watford contre Leicester a progressé … dans Football Manager.

Avec autant de stars dans les deux compétitions connaissant leur chemin autour du 2K et de la FIFA respectivement, il y a sûrement un moyen pour les équipes d’organiser des matchs amicaux virtuels pendant que nous attendons que les jeux réels reprennent?

Ou si ce n’est pas des matchs amicaux simulant les activités professionnelles régulières de l’équipe, alors quelque chose de proche? Prenez Barcelone et Monaco, qui ont réuni des équipes avec certains de leurs jeunes joueurs et l’ont affronté sur Rocket League plus tôt dans la journée.

Il est temps de rêver de Liverpool contre les Lakers à Smash.

