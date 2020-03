La NBA suspend les matchs de la saison; Taïwan diffuse Slam Dunk à la place

En raison du virus COVID-19, ou coronavirus, la saison actuelle de la NBA a été suspendue après qu’un joueur a montré les symptômes de la fameuse maladie. Cela signifie que les fans de ce sport devront attendre la reprise de la saison pour profiter du sport. Cependant, Un réseau de télévision à Taiwan a résolu ce problème en diffusant des épisodes de l’anime Slam Dunk.

Slam Dunk a été diffusé à l’origine entre 1993 et ​​1996, et présente l’histoire d’une jeune équipe de joueurs avec le rêve de devenir les meilleurs athlètes. L’anime et le manga sont devenus un succès international, à un tel degré Pour être considéré comme une bonne alternative au vrai sport dans des moments comme ceux qui sont actuellement vécus.

En raison de l’annulation de nombreux sports par le #coronavirus, la principale chaîne de télévision sportive ELTA à #Taiwan décide de fournir #Slamdunk tous les jours pendant les heures de grande écoute à 19 heures… l’anime de basket-ball le plus célèbre de mon enfance.

Le streaming Slam Dunk est un excellent moyen de satisfaire les fans de basket-ball en ces temps difficiles, et il peut introduire une nouvelle génération aux merveilles de ce sport. En parlant du coronavirus, malgré le danger posé par le virus, la Gamescom 2020 est toujours en préparation. De même, les sorties de la PS5 et de la Xbox Seres X pourraient souffrir d’un retard.

# 疫情 報告 誰說 體育 台 沒有 東西 可以 播 的… 今晚 起 , 每日 1900 , 連播 兩 集!? 晚間 2230 精彩 重播?隔日 1200 再看 一次? 鎖定 愛爾達 體育 1 台 200 頻道 (本 節目 因 版權 僅限 MOD 機 上 盒 播出) # 灌籃高手 # 沒 NBA 的 防疫 對策 # 體育 賽事 # 請 大家 分享 # 裕 偉 長勳 主播 常常 為了 愛爾達 流川楓 稱號 吵架 幼稚 鬼

