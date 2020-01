La Nintendo 3DS vend 620 000 consoles entre mars et décembre 2019

L’autre jour, nous parlions d’une autre console Nintendo mythique qui, malheureusement, était définitivement obsolète. Oui, ils continuent de créer des jeux pour cette plate-forme, mais Nintendo Japan met déjà des obstacles pour réparer une Wii. En tout cas, ce n’est pas le seul appareil du Great N à avoir triomphé tout au long de l’histoire de la société japonaise. Bien que la Nintendo DS ait eu un plus grand impact, la Nintendo 3DS Il a une bonne quantité de ventes derrière son dos. Cependant, ces ils se sont effondrés, indiquant clairement la supériorité de l’intérêt pour Nintendo Switch, une console qui, soit dit en passant, vient de dépasser la légendaire Super Nintendo, il suffit de voir qu’elle vient de dépasser les 50 millions de consoles réparties sur la planète.

En connaissant les données de vente des consoles portables Nintendo jusqu’en décembre 2019, nous avons vu comment la Nintendo 3DS a 75,71 millions d’unités vendues. Ce sont de très bonnes figurines mais, d’une part, il faut noter qu’elles n’ont été vendues 620 000 consoles entre mars et décembre 2019 (73% de moins que ce qu’il a vendu à la même période la dernière fois) et, en revanche, il est toujours en deçà de ses partenaires. Game Boy et Game Boy Color sont déjà en cours 118,69 millions de ventes tout en Game Boy Advance Il en possède 81,51 millions et la reine des ordinateurs portables, Nintendo DS, a 154,02 millions de consoles vendues dans le monde.

Progressivement, de plus en plus de consoles sont à la traîne, des appareils encore plus récents comme la Wii U car elle n’a pas fini de cailler entre les utilisateurs. Cependant, beaucoup jouent certainement sur les consoles de la dernière décennie de Nintendo. Selon vous, laquelle est la plus mémorable?

Source

Connexes