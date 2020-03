La Nintendo Direct Mini japonaise a montré plus de jeux à venir sur Switch

Êtes-vous satisfait de tous les jeux présentés hier sur la Nintendo Direct Mini ou vouliez-vous plus de publicités? Si c’est le cas, il suffit de regarder le Japon, car sa vidéo comprenait une série de jeux que nous n’avons pas pu voir ici. Profitez du Actualité exclusive de la Nintendo Direct Mini japonaise!

Le premier titre à apparaître exclusivement sur la Nintendo Direct Mini japonaise a été Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, un jeu festif que Konami publiera dans le courant de 2020. Nous serons le président d’une compagnie de chemin de fer et notre objectif sera d’amasser la plus grande fortune que nous puissions réaliser, en évoluant sur une planche où parfois des yokais viendront à notre rencontre, parfois en tant qu’alliés, d’autres comme ennemis. Nous pouvons jouer avec nos amis localement et en ligne.

Nous savons déjà que le sport préféré des Japonais est le baseball, et Bandai Namco publiera courant 2020 sur les terres japonaises Pro Yakyuu Famitsa 2020, qui mis à part l’amélioration des graphismes de la tranche précédente comprendra les modes Famista Story, qui agissent comme s’il s’agissait d’un mode histoire, et Famitsa Party, où nous jouerons différents mini-jeux avec jusqu’à trois autres joueurs, y compris le mini-jeu Snowball Fight de Famitsa 64. De plus, 9 équipes de baseball fictives seront incluses en plus des 12 équipes professionnelles existantes.

Le jeu suivant, présenté exclusivement sur la Nintendo Direct Mini japonaise, nous rappelle grandement les premières éditions de Pokémon Mysterious World. Sans surprise, ils partagent le développeur, Spike Chunsoft, et ce titre a été initialement publié pour la Nintendo DS. Shiren le vagabond: la tour de la fortune et les dés du destin plus C’est un donjon mystère qui élargira la revue du jeu original pour PlayStation Vita avec de nouveaux donjons et qui arrivera tout au long de l’année.

Le 30 avril, Petit Depotto publiera dans le Nintendo Switch eShop japonais un JRPG assez particulier, Gnosia, après son lancement original sur PlayStation Vita en juin 2019, dans lequel nous devrons apprendre à connaître les autres personnages dans des jeux qui durent 15 minutes, après quoi nous devrons interagir avec d’autres personnages différents.

Voir aussi

Si Bandai Namco publie son match de baseball annuel Konami, ce ne sera pas moins. Pour lui, eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 Il sera également disponible sur Nintendo Switch, disponible à partir du 6 juillet. Comme nouveauté, à l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo annulés, le mode Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sera inclus.

Que pensez-vous des jeux qui étaient présentés exclusivement sur la Nintendo Direct Mini japonaise? Ces cinq-là n’étaient pas les seuls à être montrés uniquement au Japon, Dans la ligne où Nintendo passe rapidement en revue certains des prochains jeux qui arriveront sur la console hybride, quelques autres ont été montrés. Combien de jeux! Espérons que certains d’entre eux finiront par quitter les frontières japonaises.

Source

Connexes