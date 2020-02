La «Nintendo Play Station» se vendra pour plus de 400 000 $

Photo: enchères du patrimoine

Les enchères sur la soi-disant «Nintendo Play Station», un prototype d’une collaboration vouée à l’échec entre Nintendo et Sony, ont atteint 350 000 $ alors que les collectionneurs aux poches profondes mettent de l’argent de plus en plus cher dans l’espoir de posséder cet appareil rare.

La console, qui est essentiellement un système de divertissement Super Nintendo associé à un lecteur de CD-ROM et fabriqué par Sony, est actuellement vendue aux enchères par Heritage Auctions, une maison de vente aux enchères en direct spécialisée dans les articles de culture populaire. Lorsque la vente aux enchères se terminera le 6 mars, la Nintendo Play Station deviendra le morceau de souvenirs de jeu le plus cher jamais vendu, éclipsant le prix de 100150 $ payé pour une première impression scellée de Super Mario Bros.l’année dernière.

Étant donné que Heritage facture une prime de l’acheteur de 20% sur tous les articles, cela signifie que si l’enchère n’allait pas plus haut, l’enchérisseur gagnant paiera en fait 420 000 $ pour posséder l’appareil.

Injectant un élément supplémentaire d’intrigue dans la procédure, l’un des soumissionnaires s’est présenté publiquement: Palmer Luckey, l’ancien chef de la société VR Oculus, aujourd’hui fondateur de l’entrepreneur de technologie militaire Anduril. Luckey a déclaré sur Twitter qu’il voulait que la Play Station s’inscrive dans une «quête pour numériser et préserver l’histoire des jeux vidéo physiques» et qu’il prévoyait de préserver la machine «dans l’installation de stockage de jeux vidéo la plus avancée jamais construite», mais n’a pas élaborer au-delà de cela ou révéler les détails de l’installation.

Si Luckey a déjà été poussé à 350 000 $, cela signifie qu’au moins un autre collectionneur dont le revenu disponible se situe dans la zone à six chiffres est également en jeu. Nous verrons qui remportera ce jeu de poulet en particulier à la fin des enchères. Le 6 mars, le dernier coup de marteau sera diffusé en direct depuis la salle de vente aux enchères de Heritage, à Dallas, au Texas, avec des soumissionnaires en direct et par téléphone qui participeront à l’action.

Alors que le prototype Play Station retient la majeure partie de l’attention du monde du jeu, d’autres articles de jeu devraient également fixer des prix record le 6 mars, car les collectionneurs continuent de dépenser des sommes inédites sur les jeux à l’état neuf. Les autres articles de jeu à prix élevé de cette série d’enchères incluent une copie scellée des événements du stade pour la NES (enchère actuelle: 35 000 $), une copie scellée du Punch-Out de Mike Tyson !! (10 000 $) et une copie scellée de Chrono Trigger (4 300 $).

