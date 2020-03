La Nintendo PlayStation a déjà un nouveau propriétaire et n’est pas le co-fondateur d’Oculus VR

Au début de la semaine, nous avons appris que l’un des rares prototypes de Nintendo PlayStation fabriqués dans les années 90 avait déjà trouvé un nouveau propriétaire, après que son ancien propriétaire ait décidé de le vendre aux enchères.

Après avoir porté son offre à un total de 300 000 USD (plus 60 000 USD), l’heureux élu qui a pris le prototype convoité est Greg McLemore, un citoyen du Texas âgé d’environ 50 ans et qui a remporté l’enchère auprès d’autres parties intéressées, telles que Palmer Luckey, cofondateur d’Oculus VR.

Qui est Greg McLemore?

Le nom du détenteur actuel de la Nintendo PlayStation n’est peut-être pas familier, mais il est probable que vous ayez déjà entendu parler de son travail. Nous disons cela parce que, selon Forbes, c’est un agent immobilier et un entrepreneur célèbre pour avoir fondé Toys.com et Pets.com.

Mais ne croyez pas que McLemore est quelqu’un en dehors du monde des jeux vidéo; Au contraire, il est un grand fan. Grâce à l’argent qu’il a gagné de ces entreprises, il a commencé à collecter différents types de marchandises autour d’eux, telles que des machines d’arcade rétro, des arcades mécaniques, des magazines et des œuvres d’art originales.

Une collection qui tentera de se conserver

Dans une interview avec Forbes, le collectionneur a déclaré que cet achat n’avait pas été fait pour que la machine soit enterrée dans un placard (en référence à ceux qui craignaient que la vente aux enchères soit gagnée par quelqu’un pour leur propre collection), mais espère former un musée permanent Avec tous vos articles. En fait, McLemore a déjà une expérience de la préservation, car il est responsable du Musée international de l’arcade, qui s’efforce de documenter le passé du divertissement électronique et de nombreuses pièces qui ne sont pas disponibles pour les joueurs modernes.

McLemore a même déjà formé des alliances pour présenter des articles intéressants, comme dans l’exposition du Pacific Asia Museum, de l’Université de Californie du Sud.

«Je souhaite partager ma passion pour le jeu. L’un de mes domaines d’intérêt est l’évolution du jeu, y compris comment les premiers jeux d’arcade ont inspiré les jeux vidéo et comment les jeux vidéo ont influencé l’innovation qui en résulte. Je pense que la Nintendo PlayStation s’inscrit bien dans cette approche », a expliqué le collectionneur.

Que pensez-vous de la réponse de McLemore? Que feriez-vous si un vieux prototype comme la Nintendo PlayStation était entre vos mains? Dites-le nous dans les commentaires.

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous vous informons que la Nintendo PlayStation qui a été vendue est l’une des rares qui soit connue et était le produit d’une alliance ratée entre Nintendo et PlayStation au milieu des années 1990. Bien que cela ne se soit pas réalisé, un L’ancien cadre qui faisait partie de ce plan estime que la rupture entre ces 2 sociétés a été la meilleure chose qui aurait pu arriver à l’industrie. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à ce prototype si vous visitez cette page.

