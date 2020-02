La Nintendo PlayStation se vendra plus que le prix d’une maison

La vente aux enchères Nintendo PlayStation est toujours en cours et les collectionneurs placent des offres de centaines de milliers de dollars afin que ce soit la vôtre et celle de personne d’autre. Ce produit historique est tellement souhaité qu’il a déjà atteint un prix auquel il coûte plus cher qu’une maison.

Au moment de la rédaction de cette note, l’enchère maximale pour la Nintendo PlayStation est de 350 000 USD, un chiffre qui, avec le taux de change actuel, équivaut à 6 489 595 MXN. Maintenant, vous devez garder à l’esprit que c’est le chiffre que le propriétaire de la Nintendo PlayStation recevra, mais pas celui qui remportera le vainqueur de l’enchère. Ce qui se passe, c’est que Heritage Auctions, le site où se tient l’enchère, demande une commission de 20%, ce qui signifie que le montant que le vainqueur de l’enchère paiera est de 420 000 USD (7,787514 MXN $).

Pour mettre les choses en perspective, ce chiffre suffit pour acheter une maison, mais pas une petite d’intérêt social, mais une envie. Si vous visitez un site de vente à domicile, vous verrez qu’il y a des maisons de 5 chambres, 4 et demi en Californie qui coûtent 60000 USD de moins que la Nintendo PlayStation. Si nous localisons des choses, il est également possible d’utiliser ce montant pour obtenir une maison ou un appartement à Polanco, l’un des quartiers les plus exclusifs de Mexico et avoir beaucoup à acheter un véhicule de luxe.

Maintenant, il est important de noter que ce qui précède n’était que pour dimensionner l’énorme chaleur de la Nintendo PlayStation. Il est clair que ce sont des objets complètement différents et qu’une maison n’aura guère la valeur historique de la Nintendo PlayStation. Cela dit, il est fou de penser à tout ce qui pourrait être acheté avec cette somme d’argent, surtout si vous êtes quelqu’un qui n’est pas multimillionnaire.

Il faut également mentionner que ce chiffre devrait très probablement encore augmenter. Après tout, l’enchère se terminera jusqu’au 6 mars, il reste donc 21 jours aux autres millionnaires pour enchérir. De plus, la dernière heure de l’enchère sera retransmise en direct et nous imaginons que la chaleur du moment fera en sorte que plus d’une personne laissera d’énormes enchères.

Et vous, quel sera selon vous le prix final de la Nintendo PlayStation? Si vous aviez de l’argent, l’utiliseriez-vous pour acquérir cette console ou autre chose? Dites-le nous dans les commentaires.

