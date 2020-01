La Nintendo Switch dépasse les ventes de SNES

NintendoComme de nombreuses autres sociétés de jeux vidéo, il a profité de cette semaine pour publier ses résultats financiers du dernier trimestre. Au-delà de réaffirmer le bon état de l’entreprise aujourd’hui, Kyoto a également annoncé que sa dernière console, le Switch, a réussi à vaincre les ventes de l’emblématique SNES (Système de divertissement Super Nintendo).

Le Switch a atteint 52 millions d’unités vendues contre 49,1 SNES

Comme indiqué, La Nintendo Switch a atteint 52 millions d’unités vendues dans le monde, un chiffre impressionnant si l’on considère que le hardware ne tourne toujours pas trois ans sur le marché. Le SNES, quant à lui, s’est retrouvé avec 49,1 millions. Un autre fait intéressant, bien que loin d’être une surprise, est que la console hybride déjà quadruplé les ventes de la Wii U.

Cependant, Laisser la Wii U derrière n’était pas une tâche compliquée. Rappelons que ce produit était un échec absolu pour Nintendo, car ils ont à peine réussi à vendre 13,5 millions d’unités dans le monde. Divers facteurs sont à l’origine du fiasco, comme une stratégie de marketing totalement fausse – à commencer par le nom -, le catalogue de lancement limité ou un prix supérieur à celui attendu, entre autres.

Malgré moins de temps sur le marché, le Switch a également réussi à surmonter les ventes de la proposition de Microsoft, la Xbox One; ce n’est pas le cas avec la PlayStation 4, dont les unités vendues ont dépassé 106 millions au début de cette année. Si elle se poursuit au même rythme dans les années suivantes, la Switch n’aura aucun mal à prendre le trône de la Wii (101 millions).

Plusieurs rapports indiquent que le Switch aura une version «Pro» cette année.

Il ne faut pas oublier, en outre, qu’en septembre 2019, Nintendo a lancé la première variante de la console, la Nintendo Switch Lite, qui stimule sûrement la demande de la plateforme grâce à son prix réduit. Divers rapports indiquent que la version ‘Pro’ sortira plus tard cette année, coïncidant avec le lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5.

De plus, la société japonaise a révélé son jeux les plus vendus sur le Switch; Mario Kart 8 Deluxe reste le leader absolu du classement avec 22,96 millions d’exemplaires vendus, suivi de Super Smash Bros.Ultimate (17,68), Super Mario Odyssey (16,59), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (16,34) et Pokémon Sword and Shield (16 millions).

